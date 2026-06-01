Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Canarias caen un 11,9% durante abril, hasta las 1,9 millones

Archivo - Playa del Inglés - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Canarias han caído un 11,9% interanual en abril, hasta situarse en 1,9 millones, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, el archipiélago continúa siendo el destino preferido para hospedarse en este tipo de alojamiento aunque la Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación con el 74,1% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 646.000 pernoctaciones y Costa Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 82,5%.

Por su parte, los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Mogán (Gran Canaria) y Arona (Tenerife).

LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS CAEN UN 1,1% EN ESPAÑA

Mientras, en el conjunto de España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado.

No obstante, dado que la Semana Santa se ha celebrado este año entre marzo y abril y en 2025 sólo tuvo lugar en abril, Estadística considera conveniente analizar la evolución conjunta de los dos meses.

Así, en marzo y abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se incrementaron un 1,7% respecto al mismo bimestre de 2025, gracias al impulso de los españoles, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,5%, frente al descenso de las realizadas por los extranjeros en un 0,7%.

Sólo en el mes de abril, las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025 debido tanto al retroceso de las pernoctaciones de los extranjeros (-0,7%) como de los españoles (-1,4%).

La estancia media en abril fue de 3,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) moderó su repunte al 4,3% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 0,8%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 0,4% en abril en tasa interanual, pero fueron las únicas. Las realizadas en albergues bajaron un 5,5%, mientras que las efectuadas en campings disminuyeron un 2,2% y las de alojamientos rurales retrocedieron un 1,3%.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de las pernoctaciones extrahoteleras en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-las-pernoctaciones-extrah...

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