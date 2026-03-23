Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 0,1% en febrero hasta sumar 5,9 millones de operaciones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han aumentado en febrero un 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 5.960.164 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles del archipiélago se alojaron un 1,58% más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 934.667 viajeros. Por nacionalidad, 126.128 eran residentes en España, el 13,49%, mientras que 808.539 (86,51%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,6% y los extranjeros aumentaron un 2,1%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 440.093 las realizaron residentes en España (un 7,38%), mientras que 5.520.071 (92,62%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 156,99 euros, lo que representa una subida del 3,6% interanual. En general, los precios subieron un 4,55% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en febrero una ocupación del 78,35% y el sector hotelero empleó a 61.624 personas (un incremento del 2,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la comunidad con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla-La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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