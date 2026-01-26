Las pernoctaciones hoteleras en Canarias disminuyen un 1,6% en diciembre hasta los 5,8 millones

Archivo - Turista - CLUBRURAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias en diciembre de 2025 han descendido un 1,6% en relación al mismo mes del año anterior, hasta un total de 5.872.704 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de diciembre en el archipiélago de la serie histórica.

En los hoteles de Canarias se alojaron un 0,87% menos de turistas en diciembre que en el mismo mes de 2024, alcanzando los 900.914 viajeros. Por nacionalidad, 146.491 eran residentes en España, el 16,26%, mientras que 754.422 (83,74%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 9,2% y los extranjeros aumentaron un 0,9%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 529.981 las realizaron residentes en España (un 9,02%), mientras que 5.342.723 (90,98%) fueron residentes en el extranjero.

En cuanto a la tarifa media diaria por habitación se situó en los 161,83 euros, lo que representa una subida del 3,5% interanual. En general, los precios subieron un 5,09% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en diciembre una ocupación del 70,15% y el sector hotelero empleó a 61.627 personas (un incremento del 2,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).

Contenido multimedia:

Gráficos de ocupación hotelera

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...