El personal de socorrismo de Las Palmas de Gran Canaria en huelga por "precariedad laboral"

El representantes de los socorristas en Las Palmas de Gran Canaria David Molina y la portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez - DRAGO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El personal de socorrismo de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en huelga desde el 1 de septiembre por la "precariedad laboral" y las "nefastas condiciones" a la que les tiene sometido el gobierno municipal, según ha indicado Drago Canarias tras mantener una reunión con los afectados para conocer su situación y mostrar su apoyo.

En este sentido, la portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez, ha indicado que "no se cumplen" los cupos de personal, las torres de vigilancia "están en mal estado y no protegen" de las inclemencias meteorológicas, así como indicó que "buena parte del material de trabajo está roto", mientras que los espacios para comer y realizar asistencias sanitarias "no están correctamente higienizados", entre otras cuestiones.

Domínguez apuntó, en una nota de prensa enviada por Drago Canarias, que el personal de socorrismo de la capital grancanaria "salva unas 300 vidas al año y realiza hasta 600 asistencias sanitarias", al tiempo que incidió en que es un "servicio esencial" para la seguridad de las costas, subrayando que "no se puede permitir que, tanto la Concejalía de Mar como el equipo de gobierno del ayuntamiento lo tenga en unas condiciones tan precarias".

En este sentido, criticó que "no" se puede utilizar la ciudad y sus playas como reclamo turístico y después tener la plantilla "infradotada de personal", ya que "se está depositando en el cuerpo de socorrismo una responsabilidad que ni el propio ayuntamiento es capaz de asumir".

A modo de ejemplo, indicó que el personal le trasladó que la noche de San Juan, en la que la playa de Las Canteras "acogió a más de 100.000 personas, tan solo había tres socorristas de turno", por lo que Domínguez incidió en que "se están dando escenarios de inseguridad constantes hacia la ciudadanía y los visitantes de Las Palmas de Gran Canaria e incluso incumplimientos de riesgos laborales hacia la plantilla".

Por su parte, el representante sindical y socorrista de Las Palmas de Gran Canaria, David Molina, señaló que la plantilla de socorristas "no tiene el personal suficiente" y explicó que antes de comenzar la huelga eran unos 23 trabajadores, mientras que por ley deberían "ser entre 28 y 30, que igualmente siguen siendo pocos para cubrir las cinco playas del municipio durante los meses de temporada".

Asimismo Molina criticó que el gobierno municipal "está tratando de dejar la huelga sin efecto a través de los servicios mínimos", ya que se establecieron unos servicios mínimos "del 77%, que vienen a ser 24 personas trabajadoras", por lo que matizó que "coincidían" con el número de socorristas que conformaban la plantilla en ese momento.

Por todo ello, desde Drago Las Palmas de Gran Canaria se exige que, de "forma inmediata", la Concejalía de Mar se comprometa a mediar en el conflicto laboral y a garantizar las demandas del personal de socorrismo del municipio.