Personas sordociegas reclaman visibilidad en el Parlamento canario: "Queremos que la sociedad nos escuche"

El presidente de ASOCIDE, Cristo González, en la lectura de un manifiesto en el Parlamento de Canarias con motivo de la conmemoración del 'Día Europeo de las Personas Sordociegas' - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias (ASOCIDE), Cristo Manuel González Fajardo, ha reivindicado este martes en el Parlamento de Canarias la visibilidad de este sector de la población.

"Queremos que la sociedad nos escuche, sin decidir ni hablar en nuestro nombre. Para las personas sordociegas, el archipiélago continúa siendo un lugar lleno de desafíos, la dificultad para acceder a servicios especializados, la escasez de profesionales, y las distancias de los centros de referencia son algunos de los retos diarios que enfrentamos", ha indicado con motivo de la lectura de un manifiesto para conmemorar el 'Día Europeo de las Personas Sordociegas'.

De este modo, desde la asociación se destacó también la necesidad de accesibilidad universal para el colectivo, así como más participación en la vida social y "que esta integración sea una realidad en todos los ámbitos".

La vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Oramas, ha destacado que "se trata de uno de los colectivos más desconocido pero, también, más resiliente de las islas", con una "discapacidad única, con necesidades específicas y enormes retos en materias de accesibilidad y derechos".

En Canarias viven actualmente unas 215 personas diagnosticadas con sordoceguera, según datos de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias.