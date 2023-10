Pescadores de La Restinga avisan del colapso del puerto: "avalancha" de cayucos, basura y residuos en la bahía

VALVERDE (EL HIERRO), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de La Restinga, en el municipio de El Pinar, ha advertido este viernes de que el puerto se encamina a un colapso por la "avalancha" de cayucos y la basura y los residuos que se acumulan en la bahía.

"El puerto está lleno de cayucos, tienen que trasladarlos a la parte de atrás, a una explanada vieja y destruirlos en condiciones, nos negamos vararlos con la grúa, ha habido una mejora pero no la que hemos planteado", indica a Europa Press Fernando Gutiérrez, portavoz de la cofradía.

Aclara que no están en contra de los inmigrantes --"estaría bueno"-- pero no ocultan que la incesante llegada de embarcaciones "interfiere" en la vida diaria de los pescadores y en la actividad turística vinculada al buceo.

"Esto va a continuar y se sigue haciendo de esta manera, no quiero imaginar la basura que hay en la bahía de La Restinga, con botellas y bolsas, es una situación sobrevenida, no tenemos capacidad de respuesta", ha agregado.

Gutiérrez señala que la llegada de migrantes es un asunto "muy serio" porque en El Hierro están "desbordados" y desde las instituciones y la UE no se les está dando la respuesta que necesitan, poniendo como ejemplo que cuando llega una embarcación, el centro de salud de El Pinar se queda sin atención médica.

"Imaginen una desgracia si le pasa algo a gente de aquí como que alguien fallezca de un infarto porque no se le ha podido atender, algunos que sienten su modelo de vida amenazado tendrán munición para disparar, es lo que hay que evitar", ha indicado.

Gutiérrez apunta que los migrantes llegan a La Restinga vía GPS porque es la isla más cercana en la ruta africana y porque "no se les trata mal" dado que la población herreña es acogedora aunque con apenas, 10.000 habitantes, no tiene capacidad para albergar este súbito aumento en las llegadas. "Es una situación sobrevenida, no tenemos capacidad de respuesta", ha explicado.

El portavoz de la cofradía, que conoce el mundo del mar, no entiende que aún haya gente que crea que a los migrantes "los traen" o "vienen remolcados" cuando navegan entre siete y diez días desde Senegal.

"Imagina si te cansas en un ferry dos horas y media como será diez días sentados en los que no te puedes mover", señala, subrayando que muchos "llegan moribundos y otros mueren por el camino" más los que se pierden porque se avería el motor.

Al mismo tiempo critica el "negocio redondo" que hacen los patrones de los cayucos al cobrar dinero por unas embarcaciones "destartaladas, de madera vieja, casi chatarra" y que las grandes potencias estén monopolizando el negocio de la pesca en Senegal dejando a los senegales "sin su derecho" a ganarse la vida.

Como ejemplo de la "situación desesperada" en la que viven muchos senegaleses pone como ejemplo como una madre es capaz de subir a su hijo a un cayuco. "¿Se imaginan lo que es eso?", indica.