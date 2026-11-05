Pestana admite dificultades por el aumento de migrantes en Canarias pero dice que las derivaciones "están funcionando"

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha admitido este jueves que se viven "momentos difíciles" en las islas ante el fuerte repunte en la llegada de migrantes si bien ha remarcado que las derivaciones a la Península "están funcionando".

En declaraciones a los periodistas ha reconocido que hay "tensión" en algunos puntos, caso del puerto de La Restinga (El Hierro), pero las capacidades del Estado funcionan "con normalidad" y se activa toda la red de recursos.

"Es normal porque cuando nos llegan en cantidades que es reiterado un día tras otro, suponen unos esfuerzos importantes, especialmente en los CATE, dependientes de la Policía Nacional pero hasta ahora Migraciones también está funcionando con derivaciones a Península, con vuelos, reservando plazas para poderlos trasladar a otros centros en la Península", ha comentado.

En cuanto a los menores, que son competencia del Gobierno de Canarias, ha dicho que el sistema también está "funcionando" y se hacen las derivaciones a otras comunidades autónomas con cargo a la reforma de la ley de extranjería.

"El delegado del Gobierno sigue firmando esas derivaciones a otras comunidades autónomas, pese a que ellas habían manifestado que iban a incumplir, que no iban a colaborar, es la ley, son resoluciones que les obligan legalmente y que, por tanto, tienen que cumplir con ellos", ha destacado.

En esa línea ha dicho que gracias a la aplicación de la contingencia migratoria se consigue que el sistema "no se tensione de nuevo", al tiempo que reconoce que se están "intensificando" las derivaciones porque ha habido muchas llegadas en las últimas semanas.

"Hay días que nos han llegado nueve y diez embarcaciones, especialmente a la isla del Hierro, pero hasta ahora eso está funcionando razonablemente", ha comentado, mostrando agradecimiento al al Servicio Canario de Salud y al hospital insular por la atención que se da en el puerto de La Restinga.

"Están respondiendo con generosidad, con humanidad, que es lo que estamos intentando hacer también desde el Gobierno de España", ha comentado, ya que la isla tiene unas "capacidad limitadas".

Pestana ha agradecido también la colaboración de la naviera Fred.Olsen pues ha habilitado "barcos especiales" para aumentar las derivaciones de El Hierro a Tenerife.

En cuanto al CATE de San Andrés ha admitido que tiene cierta saturación y por ello se ha habilitado el polideportivo de San Andrés, y también entre el juego el CATE de Gran Canaria, que cuenta con 800 plazas.

"Todos tenemos que echar una mano en este momento y no hemos echado en falta esa mano que se nos esté echando", ha señalado.