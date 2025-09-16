Pestana afirma que las derivaciones de los menores llegados tras la contingencia migratoria se harán "aplicando la ley"

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que las derivaciones a otras autonomías de los menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas tras la declaración el pasado 29 de agosto de la situación de contingencia migratoria se harán "con normalidad" y "aplicando la ley".

Así lo ha dicho este martes en unas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las llegadas de estos últimos días al archipiélago de chicos menores de 18 años pateras y cayucos.

"Se harán con normalidad y aplicando la ley. Ya se han iniciado algunos de esos expedientes, que están pendientes de alguna documentación, pero está regulado en el Artículo 5 del decreto", observó.

Pestana explicó que también se han iniciado un número "importante" de expedientes, algo más de 100 respecto a los menores migrantes que ya se encontraban en las islas Canarias aunque matizó que, en cualquier caso, los que han arribado tras la declaración de contingencia migratoria, por la propia aplicación de la norma, tienen una prioridad y unos plazos muy cortos, siendo "seguramente" los primeros que salgan hacia la península.

"El compromiso del Gobierno --continuó-- es hacer cumplir la ley y la Delegación está en su trabajo para que los dos subdelegados dirijan esos equipos, tengan los resultados que queremos y esos menores vayan poco a poco saliendo de Canarias".