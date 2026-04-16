Philip Morris dice que Canarias es una de sus "regiones estrella" y encabeza su transformación en España

La directora general de Philip Morris en Canarias, Anna Quintanilla; el director general de PMI para España, Portugal y Andorra, Daniel Cuevas; y la CEO de Dos Santos, Dácil Barreto, durante la presentación del informe sobre impacto económico de PM España - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Philip Morris para España, Portugal y Andorra, Daniel Cuevas, ha asegurado este jueves que Canarias es una de sus "regiones estrella" y aseveró que encabeza su "transformación en todos los ámbitos", incluida la migración del cigarrillo convencional a otros productos de nicotina.

"Canarias es un mercado que para nosotros es la punta de lanza de nuestra transformación en todos los ámbitos", aseveró Cuevas durante la presentación del impacto económico de la empresa en el conjunto del país.

El archipiélago, recordó, exporta ahora productos de tabaco a Europa por un importe anual que superó los 275 millones de euros en 2025, según los últimos datos avanzados por la consejera delegada de Dos Santos, Dácil Barreto, la socia industrial de Philip Morris en Canarias.

LAS EXPORTACIONES CANARIAS, SIN TECHO

La cifra de 2025 más que duplicó la de 2024, ejercicio que cerró con 127 millones de euros en exportaciones. La directora general de Philip Morris en Canarias, AnnPha Quintanilla, explicó a Europa Press que no pone un techo específico a este crecimiento y explicó que, mientras exista un marco regulatorio que lo permita, la compañía considera al archipiélago como un "enclave fundamental y estratégico".

Además, avanzó que en ese escenario "las inversiones lógicamente continuarán". "A futuro no puedo garantizar cuál será el volumen de exportación, pero por nuestra parte somos optimistas respecto a la evolución del sector, siempre y cuando, se mantenga este marco regulatorio en Canarias", apuntó la responsable de la tabacalera en Canarias.

Quintanilla también remarcó que "como bien ha dicho" su director general, Philip Morris está "liderando esa transformación". "Gracias a que Canarias ha sido pionera a la hora de regular estas alternativas y reconocer la diferenciación en cuanto a daño, de manera que tenemos una regulación que reconoce que reducen el daño respecto al consumo de cigarrillos tradicionales y las trata de forma diferenciada. Eso, lógicamente ha favorecido que avancemos a ritmos más acelerados que los de la media nacional y ha favorecido también un marco de inversión favorable para la región", concluyó.

Cuevas, por su parte, destacó que Dos Santos es una empresa local "con un arraigo en Canarias increíble, que desde hace muchísimos años estaba haciendo un trabajo excelente". "Tiene una fábrica local, con producción local y la oportunidad de esta transformación nos permitió crear en Canarias un hub para producir una serie de productos del tabaco directamente allí que se puedan exportar a toda Europa", relató.

CANARIAS EXPORTA A 12 MERCADOS EUROPEOS

A día de hoy, Canarias exporta a 12 mercados en Europa y es ya el primer producto de exportación del archipiélago, por delante del plátano. Los productos destinados al mercado peninsular también están incluidas en el volumen total de exportaciones, ya que las islas cuentan con un régimen fiscal diferente.

Así se expresaron ambos durante la presentación del informe 'Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso', que tuvo lugar este jueves en Madrid y que analiza la contribución de la actividad de la empresa durante el periodo 2019-2023 en términos de inversión, empleo y generación de valor, tanto a nivel regional como nacional.

PHILIP MORRIS GENERÓ 218 MILLONES DE IMPUESTOS PARA CANARIAS EN 5 AÑOS

Philip Morris produjo durante este periodo en Canarias más de 218 millones de euros en impuestos especiales en las islas, así como en un crecimiento significativo del empleo local, incrementando su plantilla en un 35%, superando los 120 empleados de alta cualificación en las islas, y un refuerzo del papel de Canarias como enclave industrial dentro de la Unión Europea.

Según el estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), las empresas con sede en el archipiélago generan el 63% del valor añadido total de la industria tabaquera en España y contribuyen con el 12,3% del valor añadido bruto (VAB) industrial de la región.