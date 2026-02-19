Philip Morris dice que la transformación "ya no tiene marcha atrás" y apela a acabar con el cigarrillo "cuanto antes"

La directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, en el encuentro 'Transformación de las Industrias' organizado por Europa Press - EUROPA PRESS

La directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, ha dicho este jueves que la transformación de la industria tabaquera "ya no tiene marcha atrás" y apelado a acabar con el cigarrillo "cuanto antes" para que quede relegado a "objeto de museo".

En el encuentro 'Transformación de las Industrias' organizado por Europa Press y que ha contado también con la presencia del director general de Lopesan Hotel Group, José Alba y el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz, Quintanilla ha admitido que hay una "demanda clara" de los consumidores hacia alternativas "menos dañinas".

"Es lo correcto", ha apuntado, y esta nueva estrategia requiere de un "alto nivel de inversión", que en el caso concreto de la compañía, ha supuesto más de 16.000 millones de dólares desde 2008 "en alternativas sin humo".

En esa línea ha insistido en que se trata de una "transformación compleja" y requiere de un "foco absoluto", y no solo en el producto, sino que abarca otros campos como la sostenibilidad, la cadena de valor o la parte tecnológica.

Ha apuntado que Philip Morris tiene el "objetivo ambicioso" de ser una "empresa sin humo" en 2030 y que dos tercios de sus ingresos vengan de ese segmento de mercado, y por ahora van en buena línea porque ya representa el 42%.

Ha detallado también que están presentes en 106 mercados y que hasta 43 millones de adultos "han dejado de fumar" y se han pasado a las nuevas alternativas. "Tenemos una organización muy motivada y trabajamos de forma comprometida", ha explicado.

Quintanilla ha descrito que la compañía trabaja en tres líneas de producto, el tabaco calentado que "no se quema, no hay humo ni ceniza"; los cigarrillos electrónicos y el vapeo --"se calienta un líquido, hay nicotina pero no tabaco"-- y las bolsas de nicotina, que son "muy populares" en Estados Unidos y los países nórdicos, pues "es natural, no sintética y se libera de forma paulatina", lo que implica una reducción de sustancias tóxicas hasta en un 99%.

Ha afirmado que esta orientación de la compañía se basa en más 500 publicaciones de más de 1.400 científicos y agencias internacionales que avalan que "lo que genera enfermedades no es la nicotina" sino la "combustión", poniendo como ejemplo como Estados Unidos autorizó en 2020 la venta de 'IQOS' porque era una fórmula "adecuada" para la protección de la salud pública al reducir las emisiones.

Igualmente ha indicado que tanto en Alemania como en Reino Unido se ha avalado también desde el punto de vista científico que los dispositivos de tabaco calentado "generan una reducción del riesgo".

"Invito a que los fumadores adultos que quieran seguir consumiendo tabaco y nicotina, se informen. Yo creo que lo que sabemos hoy en día es que la forma más nociva de consumo de tabaco y nicotina que hay es el cigarrillo, entonces, existiendo otras alternativas, yo creo que lo suyo es informarse y lógicamente cambiar", ha señalado.

Como prueba del músculo financiero de la compañía ha apuntado que entre 2019 y 2023 generó en la Unión Europea casi 300.000 millones de euros, un millón de puestos de trabajo y 38.000 millones de euros en impuestos, aparte de que se compraron 625 millones de euros en hojas de tabaco en Europa, con España como segundo mercado del continente.

Quintanilla ha proseguido diciendo que el sector tabaquero genera 62.000 empleos en España mientras que en Canarias supone el 14% del PIB manufacturero y fue declarado estratégico por el Parlamento en 1997, con 4.500 puestos de trabajo.

POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO EN CANARIAS

Así, no ha obviado que hay "posibilidades de crecimiento" en el archipiélago, donde ya tienen una de las dos oficinas de la empresa --la otra está en Madrid-- la plantilla se ha duplicado desde el lanzamiento de 'IQOS' y se produce casi la totalidad de los cigarrillos de España y la mitad de cigarros y cigarritos, una parte de ellos exportados fuera del país.

De hecho, ha recordado como se invirtieron 15 millones de euros para trasladar la producción de cigarritos de Polonia a Gran Canaria a través de la empresa local Dos Santos, exportando a 12 países y generando 300 empleos.

Ha remarcado el "hito" de que la exportación de tabaco ya ha superado al plátano en las islas y valorado que el Gobierno canario se haya adelantado al nacional en la regulación, siendo "pionero" en la diferenciación y que hay otros productos menos dañinos para la salud.

Quintanilla se ha mostrado a favor de la regulación porque "la nicotina no es inocua" pero sobre todo enfocada a proteger al menor.

"Soy madre, a mis hijos los quiero lo más lejos del tabaco y la nicotina posibles", ha indicado, al tiempo que ha pedido "no penalizar" a los fumadores adultos sino fomentar que tengan acceso a "mejores alternativas".

"Hay que regular en base al riesgo y evitar que el cigarrillo se perpetúe, es la forma más nociva", ha destacado.

En esa línea ha reseñado que "una buena regulación reduce el tabaquismo", poniendo como ejemplo el "caso sueco", donde la tasa de fumadores es inferior al 5% y ha sido declarado por la OMS como "primer país libre de humos" ya que lo que más se consume es la nicotina sin humo, en forma de bolsita.

En total hay un 41% menos de cáncer de pulmón y las enfermedades relacionadas con el tabaquismo se han reducido en un 50%, ha detallado.