Philip Morris duplica empleos en Canarias con su transformación y empuja al sector a alcanzar el 14% del PIB industrial

La directora general de Philip Morris Canarias, Ana Quintanilla, durante el encuentro informativo de Europa Press ‘Transformación de las industrias’, en el hotel Livvo Lumm, a 19 de febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Philip Morris ha duplicado empleos en Canarias con su transformación hacia productos sin humo en el transcurso de los últimos cinco años, lo que junto con otras inversiones industriales en las islas ha impulsando el crecimiento del sector hasta alcanzar el "14% del PIB industrial manufacturero".

Así lo ha explicado la directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, durante su intervención en un encuentro informativo titulado 'Transformación de las industrias' y organizado por Europa Press. En él también han estado presentes el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, y el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz.

"En Canarias sabemos de la importancia del sector, que además representa ya un 14% del PIB industrial manufacturero. Además, fue declarado estratégico por el Parlamento Canario en 1997. Es decir, que hablamos de un sector de muchísimo peso, que también en Canarias genera 4.500 puestos de trabajo", explicó Quintanilla, quien mencionó a su vez que su socio industrial Dos Santos ha duplicado igualmente su personal gracias a los nuevos proyectos de la internacional en las islas.

Y es que, en 2023, Philip Morris trasladó la producción de cigarritos desde Polonia a Canarias, que supuso una inversión de 15 millones de euros y que consolidó la capacidad industrial en las islas y su potencial de exportación, donde supera por valor total al famoso plátano de Canarias. La colaboración con Dos Santos, explicó Quintanilla, es "estratégica" y un ejemplo de proyecto que genera "valor sostenible en el territorio".

El proyecto industrial ha derivado en la creación de más de 200 nuevos puestos de alta cualificación, vinculados a procesos productivos avanzados, control de calidad, logística y gestión internacional.

Además, recordó la relación de la multinacional con otro territorio español, Extremadura, que han hecho de España el segundo país del mundo en el que "más hojas de tabaco" compra Philip Morris.

"Creo que es importante tener una idea cuando hablamos impacto económico a qué nos referimos", sentenció la directora de la multinacional en Canarias. Así, citó cifras globales que apuntan que Philip Morris inyectó con su operaciones europeas hasta 38.000 millones de euros en impuestos desde 2003, aportando un valor a la economía de casi 300.000 millones y un millón de puestos de trabajo.

Philip Morris ha invertido, asimismo, "más de 16.000 millones de dólares en la investigación y desarrollo de estos productos, de estas alternativas sin humo", en algo que Quintanilla incidió que se trata de una transformación integral, "holística".