Philip Morris Spain se incorpora como miembro asociado a la Confederación Canaria de Empresarios - CEDIDO POR CCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Philip Morris Spain, S.L. ha formalizado este miércoles, 11 de febrero, su incorporación como miembro asociado la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Así lo ha informado la patronal en un comunicado en el que explica que esta integración se ha producido después de que su Junta Directiva lo haya aprobado.

De esta manera, en la firma estuvieron presentes el presidente de la CCE, Pedro Ortega; el vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García; la directora general de Philip Morris Spain Canarias, Anna Quintanilla Eriksson; y el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Philip de la entidad, José Segura Tejedor.

La Confederación ha hecho especial hincapié en que con esta incorporación, Philip Morris refuerza su vinculación con el tejido económico y social de Canarias aportando la investigación científica y el desarrollo industrial de alternativas innovadoras al cigarrillo convencional para ofrecer productos que contribuyan a la evolución del sector.

Por su parte, la patronal consolidará y ampliará su papel como organización de representación, diálogo y cooperación empresarial para el impulso de la competitividad y el desarrollo regional.