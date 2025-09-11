Philip Morris Spain pone al frente de su sede en Canarias a Anna Quintanilla

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Philip Morris Spain (PMS) ha situado al frente de la dirección en su afiliada canaria a Anna Quintanilla, natural de las islas y que asume este nombramiento con el "valor añadido" de haber desarrollado su carrera en diferentes mercados internacionales antes de su regreso a las islas.

Según informa Philip Morris Spain en un comunicado, la sede de Canarias "se caracteriza por servir de trampolín y desarrollo profesional, especialmente de directivos que hoy ocupan puestos de liderazgo en España y fuera del país", sin embargo en esta ocasión la empresa apuesta por el "retorno de talento, combinando la experiencia global con el arraigo local y reforzando su compromiso" con la región.

Quintanilla, con una "destacada" trayectoria académica en finanzas y administración de empresas, ha trabajado en organizaciones como Deloitte, Grupo Domingo Alonso o HJ Heinz, lo que le ha permitido consolidar un "destacado perfil financiero y de gestión".

En Philip Morris, donde lleva más de 12 años de recorrido profesional, ha desarrollado una "sólida carrera" internacional ocupando diversas funciones en diferentes áreas geográficas, que le han conferido una visión global.

Tras desempeñar puestos de responsabilidad en auditoría corporativa, gestión financiera, planificación estratégica y liderazgo comercial en Lausana o Dubái, su experiencia más reciente la sitúa en Casablanca, donde ha ejercido primero de directora comercial de la categoría de Productos Convencionales y luego de SFP (Smoke Free Products - Productos libres de humo) para Marruecos y el resto de los países del Magreb.

Ha sido en el noroeste de África donde ha impulsado la expansión del negocio en este área, "alcanzando récords" de cuota de mercado y fijando "las bases" para el desarrollo de alternativas al tabaco libres de humo.

Anna Quintanilla sustituye en el cargo a Carmina Fusté, que tras más de tres años dirigiendo el mercado canario continúa su carrera como directora general de Philip Morris International en Rumanía.

Quintanilla asume el liderazgo de la filial canaria, situada en Las Palmas de Gran Canaria, dirigiendo un equipo de 120 personas y con el objetivo de darle un nuevo impulso a la transformación de la compañía hacia un futuro libre de humo. Admite que "volver a casa con la oportunidad de contribuir al crecimiento y desarrollo" de la región "es un privilegio" que le "llena de energía y compromiso".

Philip Morris lleva más de 50 años de presencia continuada en Canarias, tiempo en el que las islas "han sido testigo" de la evolución de la compañía desde una "tabaquera convencional a la empresa tecnológica de vanguardia que es hoy, con fuertes aliados locales".

El nombramiento de su nueva directora general en Canarias se produce en un contexto en el que el sector del tabaco "mantiene un papel estratégico" para la región, "confirmando su importancia como motor industrial y siendo un pilar" de diversificación económica a la cabeza de las exportaciones canarias.