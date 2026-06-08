El Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria activa este lunes la alerta por grandes eventos

Seguridad y Emergencias en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha actualizado la situación del Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA), que ha activado la alerta por grandes eventos de pública concurrencia con motivo de la visita del Papa León XIV.

La situación de alerta estará activa desde las 08.00 horas de este lunes, 8 de junio, y el objetivo es reforzar la coordinación de los servicios municipales, así como garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los actos previstos con motivo de la visita del Pontífice, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

La activación del PEMULPA permitirá la movilización y coordinación de los distintos servicios de seguridad, emergencias, movilidad y atención ciudadana que participarán en el dispositivo especial diseñado para este acontecimiento, que congregará a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha señalado la importancia de que los ciudadanos sigan una serie de recomendaciones para favorecer el normal desarrollo de los actos y garantizar la seguridad de todas las personas asistentes.

En este sentido, recomienda priorizar el uso del transporte público y evitar desplazamientos innecesarios si no se tiene previsto acudir a los actos programados. Además de que "es fundamental" atender en todo momento a las indicaciones del personal de seguridad, emergencias y organización, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ante cualquier incidencia o situación de emergencia deberá contactarse inmediatamente con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, así como se solicita facilitar el acceso y la intervención de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Las personas asistentes deben evitar las zonas excesivamente congestionadas y acudir sin objetos que puedan dificultar la movilidad o el tránsito de otras personas. También se recuerda la importancia de no provocar empujones ni detenerse en áreas habilitadas para el paso.

En cuanto a menores de edad, se recomienda que acudan acompañados por una persona adulta y correctamente identificados. También aconseja establecer previamente puntos de encuentro para facilitar la localización de familiares o acompañantes en caso de extravío.

Asimismo, atendiendo a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, se recomienda mantenerse protegido del sol, utilizar gorra o elementos de protección adecuados y permanecer correctamente hidratado durante toda la celebración de los actos.