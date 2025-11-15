El Plan de Infraestructuras Culturales en Tenerife asciende a los 5,6 millones de inversión en 2025

El Plan de Infraestructuras Culturales del Cabildo de Tenerife en 2025 asciende a los 5,6 millones de inversión - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, impulsará la mejora, modernización y creación de espacios culturales en la isla mediante el Plan de Infraestructuras Culturales este año, con una inversión total de 5.600.222 euros durante el presente ejercicio.

Del total previsto, la corporación insular aportará 5.225.752 euros, mientras que los ayuntamientos de la isla contribuyen con 374.470 euros, en el marco de la colaboración institucional que caracteriza esta iniciativa, según ha precisado el Cabildo en una nota de prensa.

Mientras, el Cabildo tinerfeño ha informado que ya trabaja en la planificación del próximo ejercicio. Así, la inversión total estimada para 2026 ascenderá a los 5.947.375 euros, de los cuales 5.571.705 euros serán aportados por el Cabildo y 375.670 euros por los ayuntamientos.

"Estas cifras demuestran la continuidad y la visión estratégica del Cabildo en materia cultural", ha añadido el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero insular del área José Carlos Acha. Ambos han destacado que esta apuesta garantice "una inversión sostenida que permitirá seguir mejorando los equipamientos culturales y acercar la cultura a todos los rincones de Tenerife".

Han explicado que el plan refleja la apuesta insular por consolidar una red cultural de calidad en todos los municipios, que garantice el acceso equitativo a la cultura y refuerce el papel de las infraestructuras culturales como espacios de cohesión social y dinamización económica.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha incidido que el Plan de Infraestructuras Culturales es una herramienta "esencial" que busca dar respuesta a las necesidades de los municipios, tanto en materia de mantenimiento y mejora de equipamientos existentes, así como en la creación de nuevos espacios que fomenten la actividad cultural y artística en toda la isla.

Asimismo, el Cabildo tinerfeño apoya, en la actualidad, a los ayuntamientos en la creación de estas instalaciones, que van desde auditorios, a bibliotecas, a través de ayudas que, dependiendo del municipio, pueden llegar al 90% del total de la obra.

Por otro lado, también se ayuda en los equipamientos técnicos o en la mejora de las salas de arte municipales para mejorar las condiciones que los municipios ofrecen a los artistas y a los vecinos.