La plataforma 'Canarias 1500 km de Costa' expone las 12 "claves" para disfrutar de un verano seguro en el agua

Publicado 21/06/2018 12:27:34 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Canarias 1500 km de Costa', con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, ha expuesto las 12 "claves" para disfrutar de un verano seguro en el agua con una serie de recomendaciones básicas con motivo de las vacaciones estivales que comienzan en este periodo y en el que las zonas turísticas del archipiélago reciben, durante los meses de julio y agosto, "a cientos de miles de bañistas".

En este sentido, señaló que el denominador común ante una situación de emergencias es llamar siempre al teléfono único de emergencias 112, según informó la plataforma en nota de prensa.

Respecto a las recomendaciones recordó que cuando se ve una bandera roja en una playa es como "un semáforo en rojo", matizando que el 80 por ciento de los accidentes en el mar se producen por "no respetar el color de la bandera e, igualmente, un 80 por ciento de éstos acaban en muerte".

Así, recalcó que "la bandera roja significa prohibido el baño". Añade que cuando lo que ondea es una bandera en color amarillo indica que hay que bañarse con precaución y procurar que el agua no cubra por encima de las rodillas; mientras que la bandera verde significa que existen "buenas condiciones para el baño" pero matizó que se debe "aplicar el sentido común en todas las circunstancias".

La plataforma también se refiere a las playas que no tienen vigilancia, ya que son las que "generan mayor índice de mortalidad", apuntando que en una playa desierta donde no hay socorrista y, en ocasiones, ni señalización, "la seguridad del bañista se ve comprometida, no habrá un profesional que le auxilie".

De todos modos, matizó que si se decide hacer, hay que utilizar "siempre un elemento de flotación y preguntar a los surfistas o residentes de la zona por los puntos peligrosos de la playa". Aconseja, en estos casos, entrar despacio en el agua para comprobar la profundidad, evitar las corrientes y nadar siempre en paralelo a la orilla, evitando el baño nocturno y "nunca" metiéndose en el agua si se ha consumido bebidas alcohólicas o drogas.

En relación a la 'corriente de retorno', con la que el bañista puede verse arrastrado mar adentro impidiéndole volver a la orilla, se indica que dicha corriente puede tener la fuerza de diez nadadores olímpicos, por ello aconseja preguntar a personas que conocen la playa. También aconseja desconfiar de la zona de calma porque es donde se genera la corriente de retorno. "Siempre es más seguro el baño entre las olas de espuma blanca; es la que utilizan los surfistas", subrayó.

Otro de los puntos que cita es el de utilizar casco cuando se vaya a pescar en zonas de costa de acantilados o rocosas. Aquí recomienda consultar siempre la previsión meteorológica, el estado del mar y del viento, así como llevar el equipo necesario para garantizar la seguridad.

En relación al baño en presas, embalses de agua o estanques en zonas de montaña, aconseja asegurarse de que el baño está permitido y se debe de tener en cuenta que el agua dulce tiene menos flotabilidad que la salada, por lo que se aconseja utilizar chalecos o elementos que te ayuden a flotar. Además recomienda no tirarse de cabeza y usar siempre calzado adecuado para entrar en el agua, entre otros.

Para los más pequeños, que recuerda son los "más vulnerables" al medio acuático, apuntó que si se utiliza algún elemento de flotabilidad hay que tener en cuenta que los flotadores hinchables o manguitos "generan una falsa sensación de seguridad", ya que pueden darse la vuelta dejando al niño boca abajo, de tal forma que se considera como los "más efectivos" los chalecos y los conocidos como "churros" al permitir estos últimos "gran movilidad".

La plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa' también incide en los mayores de edad, ya que el perfil del ahogado en el archipiélago suele ser un hombre, de entre 55 y 75 años de edad, de ahí que se insiste en la necesidad de ser consciente de la condición y las limitaciones físicas.

Aconseja introducirse progresivamente para aclimatar antes el cuerpo a la temperatura del agua, estar bien hidratados, ponerse a la sombra, evitar comidas pesadas y no acudir a la playa a las horas centrales del día. Agrega que un infarto en el agua "provoca el ahogamiento en tan sólo un minuto".

Por otro lado, se refiere a los bañistas con movilidad reducida, ya que deben de tener en cuenta los distintos servicios que ofrecen las playas para facilitar la entrada y salida del mar. Por ello, recomienda acudir a playas que tengan servicios para la atención a personas con movilidad reducida.

DEPORTES ACUÁTICOS

En relación a los deportes acuáticos, recomienda prestar atención a la zona de seguridad y mantenerse alejado de los bañistas, ya que "siempre" debe estar "a más de 200 metros de la playa o 50 metros de las zonas rocosas".

Asimismo se refiere al buceo como "un deporte de riesgo", por lo que recomienda que para practicar submarinismo hay que "ir siempre acompañado y revisar el equipo antes de sumergirse en el mar".

La plataforma también se refiere a los cortes de digestión, de los que dijo "no es un bulo". Por ello, señaló que después de una copiosa comida, se debe entrar en el agua con moderación tras haber hecho la digestión (dos horas), además de evita exponerse muchas horas al sol y utilizar siempre una crema con alta protección solar.

Finalmente hace mención a los denominados selfies frente a la costa, especialmente en acantilados o zonas rocosas, advierta que pueden implicar exponerse a sufrir un accidente, asegurando que en Canarias este tipo de fotos "ha costado la vida a cinco personas en los últimos cuatro años". Por ello, recomienda guardar una distancia de seguridad "lo suficientemente amplia que garantice" la integridad física de quien la hace y los que aparecen en la imagen. Las caídas desde gran altura al mar o ser arrastrado por una ola, son las situaciones "más frecuentes que han generado víctimas mortales en todo el mundo".