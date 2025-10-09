La plataforma 'Canarias 1500 km de Costa' interviene en un congreso internacional de salvamento en Argentina

Cartel anunciador de un congreso internacional de salvamento en Argentina
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 9 octubre 2025 10:27

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y presidente de la asociación 'Canarias 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, estará presente en el 'XII Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo', organizado por la Universidad Atlántida Argentina.

Bajo el lema 'La educación como herramienta para la prevención del ahogamiento', el encuentro se realizará de viernes a domingo en Mar de Ajó, Municipalidad de la Costa, Buenos Aires, Argentina el CISAS 2025 (XII Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo).

El canario, experto divulgador de la seguridad acuática, Sebastián Quintana, participará de forma virtual (a través de videoconferencia) como disertante y presentará un trabajo sobre 'Técnicas y estrategias de comunicación para convertirse en difusores de la prevención de ahogamiento'.

Este evento dirigido por Martín Del Gaiso, contará con la participación de 160 profesionales y 20 disertantes de cinco países (Chile, Estados Unidos, España, Países Bajos y Argentina) de primer nivel, recoge una nota de la plataforma.

Este congreso internacional ha sido declarado de interés municipal y legislativo a nivel provincial.

Entre las ponencias y talleres previstos en el 'XII CISAS 2025' destaca la del argentino Fabián Dardik, médico y experto investigador de la seguridad acuática que presentará 'Protocolos de RCP para implementar en la playa'; el preparador físico del equipo olímpico de atletismo argentino, Adrián Petrini, que expondrá 'Entrenamiento Aplicado al salvamento acuático' o el ex-guardavidas con más de 30 años de experiencia, Atilio Mitta, que participará en una mesa debate para abordar 'La educación: acciones para llevar adelante desde distintos roles de la sociedad'.

Igualmente, desde los Países Bajos, el doctor en medicina Joost Bierens presentará por videoconferencia 'La Fisiopatología del ahogado' y la psicóloga argentina, Alicia Galfasó, intervendrá con la ponencia 'Psicología en emergencias médicas'.

