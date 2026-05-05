Una plataforma ciudadana pide un "pacto social y político" para blindar la financiación de las universidades canarias

Firmantes del manifiesto en defensa de las universidades públicas - ULL

Los rectores, Francisco García y Lluis Serra, ven "urgente" que se aseguren los recursos económicos para garantizar el futuro

LA LAGUNA (TENERIFE), 5 (EUROPA PRESS)

Los catedráticos José Luis Rivero (ULL) y José Suay (ULPGC) se han puesto al frente de una iniciativa social que demanda la defensa y el compromiso con el presente y futuro de las universidades públicas canarias.

Así, con la colaboración de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de Tenerife y Gran Canaria, una plataforma ciudadana ha presentado este martes en sendas sedes un manifiesto en el que se reclama "un pacto social y político que blinde" a las universidades públicas, "dotándolas de fondos suficientes y estables".

El trasfondo de todo ello es la "inercia palpable", señalaron los proponentes, de "desinterés" hacia estas instituciones de educación superior del archipiélago, "cada vez peor financiadas y atendidas".

Frente a ello se ha alzado un grupo de voces del mundo de la ciencia y de la cultura para alertar de la peligrosa deriva de esta situación, que corre el riesgo de afectar al propio crecimiento económico e intelectual de las islas y comprometer en futuro de miles de jóvenes.

En la lectura del manifiesto en defensa de las universidades pudieron escucharse testimonios que avalaban la importancia del sistema público de educación superior, tal es el caso de Dolores Corbella, catedrática de Lengua Española de la Universidad de La Laguna y miembro de número de la Real Academia Española (RAE).

"Sé perfectamente de dónde vengo y las posibilidades que me brindó la universidad pública, cuando éramos de las primeras generaciones en democracia que accedíamos a la educación superior. Es la que me ha marcado el camino de la excelencia", destacó.

Igualmente intervino el director del Instituto de Astrofísica de Canarias y profesor de la Universidad de La Laguna, Valentín Martínez Pillet, quien recordó que la colaboración de décadas entre las dos instituciones para hacer la mejor ciencia es más que habitual.

"Creamos equipos de investigación distribuidos por todo el mundo, y eso solo es posible desde lo público", subrayó.

La presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ana Crespo, intervino desde la sede madrileña para asegurar que las universidades públicas "son el motor social más importante que tenemos, un tesoro que hay que cuidar y una herramienta insustituible para tener ambiciones".

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, también participó con un video alertando del "pensamiento reaccionario", dijo, "que intenta desmontar nuestro contrato social, que es fundamentalmente de carácter pedagógico, defender la educación pública es defender el futuro".

Los rectores de ambas universidades, Lluís Serra y Francisco García, han mostrado su apoyo a este acto, al que ha acudido, además, un nutrido grupo de representantes sociales, académicos, políticos y empresariales.

Ambos coincidieron en destacar "la urgente necesidad" de contar con una financiación estable y suficiente para poder planificar con garantías los grandes retos como la nueva oferta académica adaptada a las nuevas necesidades del mercado laboral, captar a los mejores investigadores e investigadoras, una oferta de microcredenciales más amplia que permita una formación a medida para muchos profesionales, entre otras muchas acciones estratégicas.

ASCENSOR SOCIAL

Francisco García y Lluís Serra se sumaron, así, a las reclamaciones del manifiesto, que ha pivotado en torno a dos ejes fundamentales: las universidades públicas canarias son "un poderoso ascensor social, formando a generaciones de canarios y canarias, que han sido profesionales de alta cualificación al servicio de la sociedad.

Como consecuencia de este valor social en el archipiélago, se demanda un compromiso firme por parte de las administraciones públicas, cuyo mandato legal en materia de financiación debe ser "destinar, como mínimo, el 1% del PIB regional a la educación universitaria pública antes del año 2030", tal y como reza la LOSU.

Tras la adhesión inicial de los dos catedráticos José Suay y José Luis Rivero, los presidentes de las Reales Sociedades Económicas y los dos rectores suscribieron el manifiesto, que también fue secundado, en este mismo acto por autoridades públicas como los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, entre otros.

La plataforma ciudadana ha creado un enlace web que estará activo durante varios meses para dar cabida a todas las adhesiones, personal y colectivas, que se quieran sumar al manifiesto que pretende defender a la universidad pública ante un "preocupante clima de descrédito actual, tanto a nivel nacional como internacional, en donde se cuestiona el valor de estas instituciones, tachándolas erróneamente de gasto superfluo", y demandando una senda de crecimiento estable en los presupuestos.

"Lo que está en juego no es el presupuesto de dos instituciones. Es el derecho de las próximas generaciones a formarse aquí, a investigar aquí, a construir su vida aquí", concluyó una estudiante.