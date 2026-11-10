El plazo para obtener la ayuda a la dependencia desciende hasta los 184 días en Canarias, según el Gobierno

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tiempo medio de tramitación de la ayuda a la dependencia se ha reducido en Canarias hasta los 184 días, una cifra que podría situarse incluso en 152 días en noviembre y que supondría más de un 76% de reducción desde el inicio de la legislatura, según ha avanzado este martes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el pleno del Parlamento.

Delgado ha subrayado que los resultados de la gestión actual son todavía más significativos ya que "las nuevas solicitudes se estarían resolviendo en una media de 62 días". Ha explicado que la diferencia entre este plazo y la media que reflejan las estadísticas oficiales responde a que la Administración está resolviendo también expedientes históricos, algunos de los cuales acumulaban años de espera.

Delgado ha destacado el incremento de cobertura de la teleasistencia avanzada, que ya asciendo a 18.372 personas atendidas, frente a las poco más de 2.000 del inicio de la legislatura. "Una cobertura que permite atender a personas con una dependencia en su propio entorno, evitando el desarraigo", ha asegurado.

La consejera ha recordado también el "dato relevante" dado ayer, que Canarias es la única Comunidad Autónoma que tendría una cobertura del 100% de la asistencia a las personas con Grado III+.

Ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Canarias es continuar reduciendo los tiempos de espera, resolver los expedientes históricos pendientes y consolidar un modelo de atención "más ágil, eficaz y centrado en las personas y sus necesidades".

PRESTACIONES RECONOCIDAS

La mejora de los tiempos de tramitación, ha señalado la consejera, vendría acompañada de un incremento de la actividad del sistema. Los datos del IMSERSO reflejan que Canarias ha pasado de 45.957 prestaciones reconocidas al cierre de 2023 a 104.091 en octubre de 2026, lo que supone más que duplicar el volumen de prestaciones.

La consejera de Bienestar Social también atribuyó esta evolución a una reorganización profunda del sistema impulsada mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la simplificación administrativa y el refuerzo de los equipos profesionales.