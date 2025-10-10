Podemos exige la retirada del equipo israelí de la Copa de Europa de Triatlón que se celebra en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha exigido este viernes al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Cabildo de Tenerife que retiren de inmediato la participación del equipo israelí en la Copa de Europa de Triatlón que se celebra este fin de semana en la capital tinerfeña, y ha llamado a la ciudadanía a movilizarse pacíficamente ante lo que califican como una "nueva provocación del sionismo deportivo en territorio canario".

La formación alerta de que los tres atletas israelíes --Shachar Agur, Omer Zafrir y Roy Baron-- no compiten a título personal, sino como representantes oficiales "de un Estado implicado en crímenes de guerra, cuya imagen internacional se blanquea sistemáticamente a través del deporte".

En esa línea, detalla en una nota que "los tres están integrados en estructuras estatales israelíes, entrenan con el club Maccabi RoadRunner, fundado dentro del movimiento sionista para promover el nacionalismo judío a través del deporte, y al menos dos de ellos han sido adscritos al ejército genocida que está masacrando civiles en Gaza, bajo el estatus de 'soldado deportista'.

De hecho, la formación morada expone que Shachar Agur, actual campeón de Israel, "ha afirmado en entrevistas que compite pensando en sus compañeros soldados, mientras Israel bombardea Gaza y mantiene secuestradas a activistas internacionales, entre ellas dos mujeres canarias de la Flotilla Sumud".

El club Maccabi, prosigue, "que también financia su carrera, organiza competiciones con presencia regular de altos cargos militares y gubernamentales israelíes, y forma parte de la historia institucional del Estado de Israel como herramienta de propaganda exterior".

"No se trata de triatlón, se trata de blanqueo. Mientras Israel retiene a nuestras compañeras y masacra a la población civil palestina, viene a Tenerife a desfilar con su bandera como si nada. Cada atleta israelí en la línea de salida es una humillación para las víctimas y para Canarias entera", ha denunciado Idaira Afonso, concejala de Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna.

Por ello, pide a las instituciones que "no se hagan cómplices" y a la ciudadanía que "se movilice con firmeza, pero siempre desde la vía pacífica".

Podemos considera "intolerable que se mantenga la normalidad diplomática y deportiva con un Estado que ha violado el derecho internacional, y cuya delegación compite en pruebas europeas mientras bombardea hospitales, bloquea ayuda humanitaria y asesina a menores en Gaza".

De esta forma, la formación exige a los organizadores --incluidos la Federación Española de Triatlón y el Cabildo de Tenerife-- que suspendan la participación israelí y adopten "criterios éticos" en la validación de delegaciones en futuras ediciones.

"El deporte debe unir pueblos, no usarse para ocultar crímenes. Lo que hace Israel con el triatlón, el ciclismo o Eurovisión no es cultura ni competición: es manipulación. Canarias debe estar del lado de la vida, no del ocupante", concluyó Afonso.