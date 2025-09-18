Podemos exige la suspensión del partido La Laguna-Tenerife-Bnei Herzliya de Basketball Champions League

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana - PODEMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha exigido este jueves la suspensión del partido previsto para el 14 de octubre entre el CB Canarias-La Laguna Tenerife y el club israelí Bnei Herzliya, así como la expulsión del equipo israelí de la Basketball Champions League (BCL), por considerar que su presencia "normaliza la complicidad con un Estado genocida".

La formación morada ha solicitado al Ayuntamiento de La Laguna, al Cabildo de Tenerife y a la FIBA que actúen "en coherencia con el Derecho Internacional y el clamor ciudadano por Palestina".

El encuentro ha generado ya preocupación en sectores sociales, que alertan de que permitir competir a un club del Estado de Israel equivale a "blanquear las violaciones sistemáticas de derechos humanos".

El equipo Bnei Herzliya forma parte de la Liga Premier israelí, "un entramado estrechamente ligado al aparato propagandístico estatal y al patrocinio militar, en pleno contexto de ofensiva sobre Gaza, que ha causado más de 65.000 muertes desde octubre de 2023", detalla Podemos en una nota.

La formación morada recuerda también que, al igual que con el equipo ciclista Israel-Premier Tech, permitir la participación del Bnei Herzliya "no es neutralidad, es mirar hacia otro lado mientras se cometen crímenes contra la humanidad".

En esa línea denuncia la "incoherencia" de las instituciones canarias que, por un lado, aprueban resoluciones simbólicas de apoyo al pueblo palestino y, por otro, permiten actos deportivos que sirven como "lavado de imagen internacional para el gobierno de Netanyahu".

"En 2022 se vetó a todos los clubes rusos de las competiciones europeas por la invasión de Ucrania. ¿Por qué no se aplica ese mismo criterio con el Estado de Israel, que lleva un año arrasando Gaza con total impunidad?", cuestiona Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias, quien insta a las autoridades deportivas y políticas a no utilizar el doble rasero cuando se trata de crímenes de guerra y recuerda la petición al COI de expulsar a Israel de toda competición deportiva.