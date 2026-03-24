Podemos ve "caótica e improvisada" la gestión del Gobierno canario con la suspensión de clases ante el paso de 'Therese'

Varias personas durante el paso de la borrasca Therese - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Canarias ha denunciado este martes la gestión "caótica e improvisada" del Gobierno regional durante la jornada marcada por la borrasca 'Therese' tras mantener la actividad lectiva en medio de incidencias generalizadas y "sin ofrecer información clara" a la ciudadanía.

La formación alerta de que "la falta de criterio único y los continuos cambios generaron desconcierto en miles de familias" y critica que el Ejecutivo canario no suspendiera las clases desde primera hora, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, las islas más afectadas y con mayores problemas de movilidad.

Durante la mañana se registraron centenares de incidencias, con inundaciones, carreteras cortadas y desbordamientos que dificultaron los desplazamientos y sin embargo, la actividad escolar se mantuvo hasta pasadas las 11.00 horas, "obligando a alumnado y familias a adaptarse sobre la marcha a una situación cambiante y cada vez más complicada", señala la formación morada en una nota.

Podemos Canarias subraya que la ciudadanía fue "mareada" con información fragmentaria, cambios de criterio y ausencia de directrices claras y las familias permanecieron durante horas pendientes de posibles decisiones, "sin saber con certeza si debían recoger a sus hijos e hijas o mantener la rutina habitual".

En su opinión, "este escenario de incertidumbre, lejos de ser puntual, se prolongó durante toda la mañana, generando ansiedad y dificultades de conciliación en miles de hogares".

Por ello, Podemos se pregunta "¿cómo puede gestionarse una emergencia sin una comunicación clara y coherente?".

En este contexto, detalla que algunos municipios como Arucas y Firgas decidieron cerrar centros educativos por su cuenta, asumiendo la responsabilidad ante la falta de "respuestas contundentes" por parte del Gobierno de Canarias.

Esta actuación evidencia, según la formación, una "preocupante" falta de coordinación institucional, donde administraciones locales se vieron obligadas a actuar sin respaldo autonómico "en un momento crítico".

La formación recuerda igualmente que los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes en Canarias debido al cambio climático, "lo que exige administraciones preparadas, con protocolos claros y capacidad de anticipación".

Sin embargo, insiste, "lo ocurrido hoy refleja una gestión basada en la improvisación, con decisiones tardías y mensajes contradictorios que debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas".

"FALTA DE LIDERAZGO"

Noemí Santana, coordinadora general de Podemos Canarias, ha señalado que "lo vivido hoy es una muestra evidente de desorganización y falta de liderazgo, no se puede tener a miles de familias pendientes de decisiones que cambian cada hora, la suspensión de las clases en las islas más afectadas era necesaria desde primera hora".

Santana añadió también que "la ciudadanía necesita certezas en momentos de emergencia, no improvisación ni mensajes contradictorios" y criticó además que "al presidente --Fernando Clavijo-- le ha faltado tiempo para suspender su intervención en el Parlamento, pero no para tomar una decisión tan urgente como suspender las clases ante una situación de riesgo evidente".

Por su parte, Fernando Ruiz, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, afirmó que "el Gobierno ha mareado a la población durante toda la mañana, sin ofrecer información clara ni estable, esta forma de gestionar una crisis genera más problemas de los que resuelve".

Ruiz también advirtió de que "cuando las instituciones no están a la altura, son los municipios y las familias quienes acaban asumiendo las consecuencias".

La formación exige una "revisión urgente" de los protocolos de emergencia y una gestión basada en la anticipación y la claridad informativa.

"Canarias no puede afrontar futuros episodios climáticos con el mismo nivel de improvisación. La seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía requieren decisiones firmes desde el primer momento", subraya.