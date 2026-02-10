La Policía Canaria incoa 20 propuestas de sanción por infracciones en máquinas recreativas en Tenerife

Un agente de la Policía Canaria en una inspección de máquinas recreativas - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha finalizado un plan específico de inspección y control sobre máquinas recreativas de juego de 'tipo B' en 13 locales en distintos municipios de la isla de Tenerife que se ha saldado con 20 propuestas de sanción.

Las principales infracciones detectadas están relacionadas con el mal emplazamiento de las máquinas dentro de los locales, la falta de realización de los trámites administrativos preceptivos ante el organismo competente --como la comunicación previa-- y la carencia de libro de reclamaciones en materia de juego.

Además, durante las inspecciones se procedió al precinto de una máquina recreativa tras detectarse indicios de manipulación de sus elementos identificativos.

El objetivo de esta actuación ha sido verificar el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de juego, comprobando la correcta instalación de la cartelería obligatoria, la adecuada expedición de autorizaciones y permisos por parte de los operadores, así como la correcta ubicación de las máquinas en los lugares autorizados, recoge una nota de la Consejería de Seguridad.

Asimismo, se ha supervisado la posible existencia de actividades ilícitas, como la manipulación de mecanismos internos que pudieran afectar a su legítimo funcionamiento y al control de premios.

El Cuerpo General de la Policía Canaria refuerza el control sobre el uso de las máquinas recreativas 'tipo B' para garantizar el cumplimiento de la normativa y promover un entorno de juego responsable y seguro, tanto para las personas usuarias como para las empresas del sector.

Estas medidas cobran especial relevancia en la protección de los menores de edad, al tratarse de una población especialmente vulnerable ante la exposición continuada a este tipo de dispositivos y a los posibles efectos negativos asociados a su uso.