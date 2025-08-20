Policía Canaria localiza doce infracciones en zonas forestales de Gran Canaria, una por maquinaria que genera chispas - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Canaria ha levantado un total de doce actas por infracciones en las zonas forestales de Gran Canaria, una de ellas por uso de maquinaria que genera chispas, tras intensificar las tareas de vigilancia para dar cumplimiento a las medidas preventivas y prohibiciones por la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

Así lo ha informado el cuerpo policial autonómico, que agrega que los hechos fueron detectados por la Unidad de vigilancia e inspección administrativa (UVIA) en diferentes ubicaciones de la cumbre de la isla, en concreto en los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya.

Por su parte, once de las infracciones han estado relacionadas con acampadas sin autorización, circulación por pistas forestales o estacionamiento dentro de monte.

Mientras, la otra ha sido por la utilización de maquinaria que genera chispas, como es el caso de las motodesbrozadoras con cabezal de cuchilla.

En este caso, los agentes localizaron al infractor en pleno uso de la herramienta motorizada sin adoptar medidas de seguridad y en un entorno especialmente vulnerable debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca.

Tras la identificación, se procedió a levantar las actas de infracción conforme a la normativa vigente del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) en Canarias.

Finalmente, la Policía Canaria recuerda la obligación de cumplir con las restricciones de paso y uso dentro de la zona forestal y la prohibición del uso de herramientas como desbrozadoras, motosierras o sopladoras con motor térmico en áreas rurales durante los días de riesgo muy alto o extremo, debido al potencial peligro que suponen.

Este tipo de maquinaria puede generar chispas que, al entrar en contacto con vegetación seca, pueden provocar incendios de rápida propagación.