La Policía Canaria participará en el operativo de seguridad de 26 actos de Carnaval en seis islas diferentes

Archivo - Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) - CEDIDO POR LA POLICÍA CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) participará en un dispositivo especial de seguridad durante la celebración del Carnaval con la presencia de los agentes en un total de 26 eventos programados entre los meses de febrero y marzo en seis islas del archipiélago.

En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que el operativo se activará en colaboración con otros cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales.

De esta manera, se realizarán en cabalgatas, carnavales de día, conciertos y actos multitudinarios que forman parte del calendario festivo en diferentes municipios, reforzando la vigilancia y la prevención durante unas fechas que concentran una elevada afluencia de público.

Así, la Policía Autonómica cubrirá estos actos con una media de diez agentes por dispositivo, llegando a contar 22 efectivos en los eventos más multitudinarios.

En el operativo participarán policías del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), Seguridad Ciudadana, el Grupo de Operaciones Aéreas --con el uso de drones--, Guías Caninos y el Grupo de Menores.

Aquí, el cuerpo policial indicó que aunque en determinados eventos trabajarán de manera coordinada varias unidades, la mayoría de los servicios serán cubiertos por el GROPE.

UNOS 14 ACTOS EN GRAN CANARIA

Por islas, el mayor número de servicios se concentrará en Gran Canaria, donde se cubrirán 14 actos en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Tejeda, Agüimes, Arucas, Mogán, Maspalomas y Vecindario, entre otros.

Mientras, en La Palma, el dispositivo estará presente en cinco celebraciones, tanto en Santa Cruz de La Palma como en Los Llanos de Aridane y El Paso.

Finalmente, en Tenerife se desplegarán efectivos en tres eventos, dos de ellos en Santa Cruz de Tenerife y uno en Santiago del Teide. En La Gomera se cubrirán dos celebraciones en Valle Gran Rey, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se participará en un evento en cada isla, concretamente en Tías y Tuineje, respectivamente.