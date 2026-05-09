La Policía intercepta un paquete con droga oculta dirigido a un preso del Centro Penitenciario Las Palmas I

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha interceptado 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína ocultos en la costura de unas toallas que estaban dentro de un paquete dirigido a un preso del Centro Penitenciario Las Palmas I.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar el 4 de mayo en el marco de actuaciones de control y prevención de entrada de sustancias estupefacientes en el recinto.

Los mismos, realizados por la Unidad de Guías Caninos en colaboración con Instituciones Penitenciarias, se desarrollan de forma periódica y tienen como objetivo localizar sustancias estupefacientes, tanto en el interior del centro como en la zona de paquetería de familiares que tienen como destino a los internos.

De esta manera, los canes Harry y Alma marcaron de forma clara la posible presencia de droga en un paquete que contenía en su interior unas toallas, por lo que el envío fue sometido a un examen más detallado mediante escáner, donde se detectaron anomalías en las costuras de las prendas.

Los agentes confirmaron así que en su interior se ocultaban sustancias estupefacientes, que fueron inmediatamente requisadas. En total, se intervinieron 18,30 gramos de cocaína y 5,27 gramos de heroína, escondidos en las costuras de las toallas, y los agentes dieron cuenta de los hechos al juez de vigilancia penitenciaria.