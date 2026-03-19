La Policía Local de Arico avisa de "situación límite" y no descarta denuncias ante Inspección de Trabajo y Fiscalía

Alertan de falta de medios, parque móvil antiguo, salarios desfasados y una sede de la Jefatura "deplorable e insegura"

ARICO (TENERIFE), 19 (EUROPA PRESS)

La plantilla de la Policía Local de Arico alerta de "situación límite e insostenible" en las condiciones laborales y no descarta presentar denuncias tanto ante la Inspección de Trabajo como ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En un escrito remitido al sindicato Asipal, y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que es "imposible" prestar un servicio policial "de calidad y digno" a los vecinos y vecinas del municipio "sin medios, sin seguridad y sin condiciones mínimas de trabajo".

En esa línea apuntan que la situación es "inadmisible y estructural" y se prolonga en el tiempo como consecuencia directa de la "dejación de funciones, la falta de planificación y el incumplimiento reiterado de la normativa vigente por parte de la administración municipal".

Los agentes apuntan que no se trata de una "mera queja laboral" sino de un "grave problema" de seguridad pública que "compromete" de forma directa la integridad física de los agentes, la seguridad de la ciudadanía y la responsabilidad legal del propio Ayuntamiento.

Así, precisan que hay un "incumplimiento grave y sistemático" del Decreto 20/2020 de Canarias y una "inexistencia" de medios técnicos básicos, por ejemplo con los vehículos patrulla, que carecen de mamparas de seguridad, material policial mínimo obligatorio y sistemas luminosos y puentes de luces en condiciones operativas, reduciendo gravemente la visibilidad y seguridad policial en intervenciones en vía pública.

Todo ello se ve "agravado" por el estado del parque móvil, compuesto por unidades antiguas que alcanzan casi los 700.000 kilómetros, "con averías constantes y fallos ocasionales de motor", indica la plantilla, que expone que "circular e intervenir con estos vehículos supone una negligencia institucional que pone en peligro real tanto a los agentes como a los vecinos del municipio".

Asimismo detalla que hay una "ausencia total" de etilómetros y sonómetros, medios técnicos fundamentales para el ejercicio de las competencias policiales.

En el escrito se indica, igualmente, que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sigue sin ser aprobada por lo que no ha habido una actualización salarial real en más de dos décadas, "manteniendo a los agentes con retribuciones totalmente desfasadas y no acordes a las funciones, responsabilidades y riesgos que asumen".

Por ello, los agentes se ven obligados a realizar numerosas horas extraordinarias para poder alcanzar un salario "mínimamente digno", con el consiguiente perjuicio para la conciliación familiar, la salud laboral y la seguridad del servicio, destaca la Policía Local.

Sobre las instalaciones de la jefatura de Policía, apuntan que su estado es "claramente deplorable e inseguro" con humedades generalizadas, deterioro estructural y desprendimientos en las paredes, espacios insuficientes e inexistencia de zonas separadas para la recogida de denuncias o falta de un armero homologado, más ausencia total de una 'zona fría' para la manipulación segura del arma reglamentaria.

"Especial gravedad", insisten, reviste la situación en la zona de trabajo de uno de los escritorios, donde se encuentra ubicado, a escasa distancia de la cabeza del agente, un servidor con una acumulación masiva de cableado entrelazado y diversos routers Wi-Fi.

RIESGO DE CORTOCIRCUITO E INCENDIO

Por ello avisan de que el Ayuntamiento incumple sus obligaciones legales al no proporcionar medios adecuados ni instalaciones seguras, con riesgo de cortocircuito e incendio o exposición a radiaciones.

"Cualquier accidente derivado de estas condiciones podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los responsables municipales por negligencia en la seguridad y salud laboral", señala el escrito.

La Policía Local detalla también que el cuerpo no cuenta con ordenanzas fiscales reguladoras actualizadas y adecuadas lo que genera una "inseguridad jurídica constante" en la gestión administrativa de las actuaciones policiales y supone una "merma evidente" en la capacidad operativa y de gestión del Ayuntamiento.

Los agentes critican, asimismo, que el Ayuntamiento proyecta una "apariencia de normalidad y modernización que no existe, generando una percepción pública falsa", con publicaciones institucionales donde se transmite la idea de que el cuerpo cuenta con medios tecnológicos adecuados y sistemas modernos de gestión.

Al contrario, apunta, "no se dispone de bases de datos policiales operativas ni accesos a sistemas básicos de consulta, no se cuenta con programas informáticos para la elaboración y tramitación de atestados, realizándose estas tareas de forma manual, obsoleta y sin garantías técnicas y no existen herramientas digitales homologadas para una gestión eficaz, segura y profesional".