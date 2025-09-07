La Policía Local de Arrecife refuerza su presencia para atajar la venta de droga en espacios frecuentados por jóvenes

La Policía de Arrecife refuerza su presencia para atajar la venta o consumo de drogas en espacios frecuentado por jóvenes - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) ha apostado por reforzar su presencia en zonas sensibles de la ciudad para combatir la venta o consumo de drogas en los espacios públicos de Arrecife, y donde acudan mayoritariamente adolescentes.

En un comunicado, el alcalde, Yonathan de León, titular directo de la Policía Local, ha marcado como una de sus constantes prioridades en seguridad y prevención, evitar que los parques y espacios públicos de la ciudad sigan siendo utilizados por "determinados camellos" para la venta de drogas o frenar el consumo de estupefacientes por la población juvenil.

Por su parte, los agentes locales tienen una línea de seguimiento en determinadas zonas sensibles de Arrecife donde los vecinos alertan, más las investigaciones policiales con coches y agentes camuflados.

Durante esta semana, preámbulo del inicio del nuevo curso académico, varias patrullas de la Policía Local han realizado controles preventivos por diferentes zonas sensibles de Arrecife, entre ellas el conocido como Parque Los Pinos, en el barrio de Titerroy.

Los agentes proseguirán de forma constante en estos despliegues preventivos, y muchas más intervenciones directas tras ser alertados por los vecinos de determinados lugares.