La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recupera una mochila extraviada con 22.250 euros de una herencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontró el pasado viernes a primera hora de la noche en el vestíbulo del Intercambiador de Transportes de la capital una mochila abandonada en un banco con 22.250 euros.

La mochila fue llevada al servicio de Objetos Perdidos de la Policía Local y el propietario se personó en la mañana de este lunes y retiró el dinero, al parecer producto del cobro reciente de una herencia.

El afectado, de unos 85 años, ya había contactado con la Policía Local capitalina el pasado sábado, aunque con evidentes muestras de desorientación y no logrando explicar su pérdida, tampoco pudo facilitar algunos de sus datos personales por lo que no se pudo determinar qué había extraviado.

Ese día los agentes localizaron a un familiar que se hizo cargo, detalla la Policía Local.

Sin embargo, este lunes se personó en el servicio de Objetos Perdidos y con la colaboración de los policías adscritos a estas funciones se determinó que era el propietario de la mochila.

En su presencia se hicieron todas las comprobaciones pertinentes y se contó el dinero y también se verificaron algunos datos bancarios que él mismo facilitó.

A continuación, una patrulla policial se ofreció para acompañarlo hasta una entidad bancaria y que hiciera el ingreso de esta cantidad en su cuenta.