La Policía Nacional auxilia a una mujer encaramada en una torre eléctrica en Las Palmas de Gran Canaria

La Policia Nacional auxilia a una mujer encaramada en una torre eléctrica - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional tuvieron que auxiliar el pasado miércoles, 13 de agosto, a una mujer encaramada en una torre eléctrica de alta tensión ubicada en la calle Virgen del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que la actuación tuvo lugar después de que los efectivos recibieran un aviso de la Sala CIMACC-091.

Una vez en el lugar, los policías confirmaron la presencia de una mujer subida a la infraestructura eléctrica, por lo que establecieron un dispositivo de seguridad, accedieron a la zona y entablaron conversación con la persona, logrando finalmente que descendiera en condiciones de seguridad.

Ya en tierra, la mujer fue acompañada por los agentes hasta una ambulancia, que la trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresada a la espera de valoración médica.