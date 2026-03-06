La Policía Nacional cierra el operativo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con 38 personas detenidas

Coche de Policía en imagen de archivo - CNP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por concluido el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, desarrollado entre el 16 de enero y el 22 de febrero, con un total de 147 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, 11 actas por intervención de armas y 38 detenciones por diversos hechos delictivos.

Durante las semanas de celebración, se desplegó un amplio operativo policial en los principales eventos del Carnaval, con el objetivo de dar una respuesta inmediata, reforzando los servicios en las zonas de mayor concurrencia y en los principales eventos multitudinarios, especialmente durante la cabalgata y las verbenas nocturnas, detalla la Policía Nacional en una nota.

El dispositivo contó con la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y el Cuerpo General de La Policía Canaria, reforzando la coordinación operativa entre cuerpos policiales para optimizar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.

La Policía Nacional valora el comportamiento general de la ciudadanía y reitera su compromiso con la protección de los derechos y libertades públicas en eventos de gran afluencia.