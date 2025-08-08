La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas en el barrio de Cuestapiedra, en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio santacrucero de Cuestapiedra, en la isla de Tenerife. La operación culminó con la detención de tres personas y la incautación de crack y cocaína, así como dinero en efectivo.

La investigación se inició tras diversas informaciones sobre la posible existencia de un foco de venta de droga que operaba desde el interior de dos viviendas y sus alrededores, según informa en una nota el cuerpo de seguridad.

Finalmente, se recabaron suficientes indicios lo que provocó la autorización judicial para la entrada y registro simultáneo en los inmuebles investigados, procediendo a la detención de tres personas y a la incautación de 68 gramos de crack, 82 gramos de cocaína y 2075 euros en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito de tráfico de drogas.