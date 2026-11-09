La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a Josué S.C., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha difundido la foto de Josué S.C., de 37 años, para solicitar ayuda tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria este lunes, 9 de noviembre, puesto que necesita tomar medicación.

El hombre mide 1,80 metros y es de constitución normal. Además tiene ojos marrones, mientras que su pelo es de color castaño, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Desde el cuerpo policial se pide también que quien tenga alguna información sobre Josué S.C. contacte con las autoridades llamando al 091.