Policía Nacional solicita colaboración para localizar a dos mujeres desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria

Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a dos mujeres que desaparecieron los pasados 13 de marzo y 25 de febrero, respectivamente, en Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, se trata de Feliciana T.E., de 75 años, que mide 1,90 metros, tiene los ojos de color marrón y pelo el largo canoso, de la que no se tiene noticias desde el 13 de marzo.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, también se busca a Eva Fabiola B.S., de 60 años, que mide 1,60 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro. En este caso, desapareció el pasado 25 de febrero.

Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero de las dos desaparecidas.