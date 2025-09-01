PP acusa a Darias de "negar" la inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria mientras suben homicidios y delitos sexuales

Estadísticas del Ministerio del Interior sobre la criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR PP LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha acusado a la alcaldesa, Carolina Darias, de "negar" la inseguridad en las calles de la capital mientras el Ministerio del Interior "confirma más homicidios, más violencia y más delitos sexuales".

Así lo ha indicado la popular en un comunicado en que agrega que los últimos datos "confirman un grave deterioro de la seguridad ciudadana" aunque la primera edil "insiste públicamente en que la ciudad es segura y el concejal de Seguridad minimiza los hechos".

Según las estadísticas oficiales correspondientes al primer semestre de 2025, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han pasado de 0 a 4 respecto al mismo periodo de 2024, lo que supone que se multiplican por cuatro.

Además, los intentos de homicidio también se duplican, al pasar de 2 a 4. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias suben un 22 por ciento, al pasar de 77 a 94 casos.

Los delitos contra la libertad sexual aumentan de 120 a 137 (+14%), con un fuerte repunte de los abusos y acoso, mientras que los ciberdelitos crecen un 49 por ciento.

Aquí, Delgado indicó que "lo más preocupante es el cambio en la tipología de delitos en nuestro municipio, ya que suben los delitos más graves, los que afectan directamente a la integridad física, a la libertad sexual y a la tranquilidad de los vecinos".

"La alcaldesa --dijo-- vive de espaldas a la realidad. Ni ella ni su concejal de Seguridad pueden seguir negando la evidencia. Es imposible paliar esta deriva si el grupo de gobierno no reconoce el problema que vive la capital grancanaria".

En este punto, la popular señaló que en abril ya pidió la convocatoria de una Junta Local de Seguridad extraordinaria tras un mes "dramático" en el que se produjeron robos, peleas o apuñalamientos.

Las advertencias del PP coinciden con las que desde hace meses han lanzado los sindicatos de la Policía Local, que señalan que la inseguridad "está desbordada" y que la ciudad cuenta con una plantilla de apenas 450 policías cuando serían necesarios más de 750.

En diciembre pasado, la plataforma sindical que aglutina a distintos sindicatos policiales ya protagonizó una protesta frente a las oficinas municipales alertando de que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una "ciudad insegura" por la falta de medios.

Para Delgado, resulta "especialmente grave" que el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, acumule ahora también las competencias de Cultura --tras la dimisión de Adrián Santana-- una combinación que evidencia "la falta de prioridad política real" en un área que debería estar reforzada con urgencia.

"Cuando Interior confirma que suben los homicidios, las riñas violentas y los delitos sexuales, lo que necesitamos es más efectivos, más prevención y más recursos, no un concejal pluriempleado que reparte su tiempo entre Seguridad y Cultura", criticó la portavoz del PP.

En este contexto, la portavoz popular consideró insuficiente y tardía la reciente decisión del Ayuntamiento de solicitar la autorización para instalar siete cámaras de videovigilancia en Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina, zonas reconocidas por el propio gobierno municipal como espacios con elevados índices de actividad delictiva.

"Se trata de una medida que llega tarde y que por sí sola no compensa la falta de agentes ni la ausencia de políticas preventivas. No basta con vigilancia electrónica si no hay una estructura policial reforzada", advirtió.