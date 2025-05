PP advierte sobre el "recrudecimiento" de los problemas de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria durante el verano

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido que los problemas de seguridad que viene padeciendo la capital grancanaria, en especial la Zona Puerto o San Telmo, se "recrudecerán" durante el verano.

En un comunicado, la popular ha avisado del incremento de esta situación como consecuencia del aumento del trasiego de personas a causa de las vacaciones, de la falta de policías por el período estival y la dispersión de otros cuerpos que han venido actuando en el municipio, como la Policía Canaria.

"Esta situación también se deriva de la falta de aplicación del denominado acuerdo de los tres turnos, consistente en un complemento para la movilización de agentes en caso de eventos especiales y que se presupuesta en medio millón de euros que no se han incorporado. Esto nos está restando operatividad a la hora de tener profesionales disponibles", dijo.

Delgado-Taramona, junto a concejal Ignacio García Marina, mantuvo este lunes una reunión con representantes sindicales de la Policía Local, en concreto de USPB, CCOO y CSIF, que les transmitieron la situación que vive el cuerpo.

En este sentido, explicaron que llevan seis meses con un conflicto laboral abierto y que padecen la falta de recursos humanos, de instrucción horaria, de acuerdo en relación al abono de la productividad o de abono de horas extra, entre otros.

"Estamos en un momento difícil, en el que cada día vemos cómo se producen delitos graves en nuestro municipio, protagonizados por personas que son detenidas hasta en tres ocasiones sin que nada pase, mientras Delegación de Gobierno y Ayuntamiento no afrontan con decisión este problema. No podemos seguir en una deriva que empieza a marcar a nuestra capital como un lugar inseguro", explicó la portavoz del PP.

Por su parte, el pasado fin de semana se produjo un nuevo asalto que padeció un joven inglés en la calle Fernando Guanarteme.

"Cada día --continuó-- vemos cómo se reproducen robos que casi siempre van acompañados de una agresión con el objetivo de sustraer teléfonos, bolsos o carteras. Y el Parque Santa Catalina es ahora mismo el epicentro de toda esta actividad que Carolina Darias y su concejal de Seguridad siguen negando".

Aquí, añadió que desde la policía señalan que gran parte de estos robos no se denuncian al ser víctimas cruceristas que evitan personarse ante la Policía Nacional, ya que pasan unas pocas horas en nuestra ciudad y no les da tiempo de realizar el trámite.

"Además nos advierten que tampoco los comerciantes suelen denunciar, ya que les obligaría a cerrar su negocio unas horas cuando la pérdida a veces no supera los 20 o 30 euros", prosigue.

A parte de los robos con fuerza, la portavoz expuso que se han "disparado" los hurtos en la playa de Las Canteras así como los robos protagonizados por bandas que vienen a la ciudad por temporada, también con los cruceristas como objetivo.

"Ahora mismo no hay agentes de paisano ni en nuestras playas ni en el Parque de Santa Catalina, no porque falte voluntad por parte del cuerpo, sino principalmente porque no hay recursos humanos disponibles. Se debe desde el Consistorio, por si fuera poco, 1,5 millones de euros en horas extra desde el 31 de septiembre de 2024, por lo que estos profesionales han decidido no hacer más horas hasta que no se liquiden las pendientes", enfatizó.