El PP de Canarias considera un "auténtico atropello" la tasa de Aena al transporte discrecional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Canarias ha considerado un "auténtico atropello" a la economía de las islas la tasa que Aena pretende poner al transporte discrecional de viajeros en los aeropuertos del archipiélago, así como indicó un "ataque directo" tanto al sector turístico como a los propios ciudadanos canarios.

En este sentido, la secretaria ejecutiva de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del PP canario, Jennifer Curbelo, criticó que el Gobierno de España "vuelve a dar la espalda a las islas con una decisión injusta y profundamente insensible, que no solo castiga" al turismo y a las empresas de transporte, sino que "golpea de lleno los bolsillos de los canarios", según ha informado el PP en nota de prensa.

Curbelo señaló que, a diferencia de otros territorios, en Canarias "coger un avión no es una opción, es una necesidad", apuntando que para los habitantes de las islas, "desplazarse en avión es tan cotidiano y esencial como coger una guagua", por lo que "cualquier incremento de costes en los aeropuertos termina repercutiendo directamente en la vida diaria de los canarios".

Añadió que Aena ha anunciado su intención de implantar una nueva tasa al transporte discrecional de viajeros --guaguas turísticas--, que tendrá como "foco inicial y más inmediato" los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, considerando la "clara intención" que tiene la medida de "extenderla posteriormente al conjunto de los aeropuertos del archipiélago.

"No hay diálogo, no hay justificación técnica y no hay sensibilidad con la realidad insular. Hay imposición y desprecio hacia Canarias, empezando además por dos aeropuertos clave para la conectividad y la economía de nuestras islas", apuntilló.

Además indicó que a este nuevo canon se suma el incremento de las tasas aeroportuarias generales que Aena aplicará en 2026, con una subida media del 6,44%, señalando que la suma de ambos gravámenes conforma un "auténtico sablazo fiscal que encarece la movilidad, reduce la competitividad del destino Canarias y vuelve a hacer que se pague más por un servicio básico".

Se refirió a las estimaciones del sector de que esta tasa podría suponer hasta 6.000 euros mensuales por vehículo, exponiendo que se trata de un "coste inasumible y absolutamente desproporcionado" para empresas, pymes y autónomos.

"Se penaliza de forma injusta al transporte colectivo, que es precisamente el que reduce tráfico, reduce emisiones y permite una gestión ordenada del turismo. Es una política irracional y profundamente dañina", apostilló.

Finalmente la secretaria ejecutiva del PP regional ha defendido que el transporte discrecional de pasajeros es "una infraestructura estratégica para el modelo turístico canario", añadiendo que las guaguas turísticas "no son el problema, son parte de la solución", considerando que "penalizarlas es empujar al colapso viario, al aumento de la huella de carbono y a un turismo desordenado".

Curbelo calificó de "cínico hablar de movilidad sostenible y de turismo responsable mientras se adoptan decisiones que van justo en la dirección contraria". Por ello, avanzó que el PP de Canarias presentará iniciativas en las diferentes instituciones para instar al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a ordenar la retirada "inmediata y definitiva de esta tasa injusta", así como a exigir explicaciones y responsabilidades políticas por una decisión que "perjudica gravemente a Canarias".