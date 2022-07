El PP de Canarias dará una gira por las ocho islas con la participación de Núñez Feijóo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado hoy sábado que su formación desarrollará en el mes de octubre, de cara al nuevo curso político, una convención itinerante por el Archipiélago que se iniciará en Tenerife y concluirá en Gran Canaria con la participación del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Manuel Domínguez indicó que el objetivo es dar a conocer el 'Plan para Gobernar' que han elaborado y que se centra en cuatro ejes fundamentales: económico, social, sanitario y sector primario. "Un proyecto que atiende a la realidad de Canarias y de los canarios, a los retos de futuro de nuestra tierra y nuestra gente, que pone de manifiesto que el Partido Popular está preparado para gobernar y ofrecer soluciones reales, demostrando que somos la alternativa a la desastrosa gestión del Gobierno autonómico", señaló.

"En el PP tenemos el convencimiento de que Canarias precisa un cambio de rumbo para afrontar el futuro que nos espera. Necesita un gobierno que tenga en cuenta su realidad y sea capaz de enmendar los graves errores cometidos", señaló el líder de los populares canarios, que también criticó el "olvido constante" del Ejecutivo central con la comunidad autónoma.

"Canarias está fuera del objetivo de Pedro Sánchez; no forma parte de su agenda de prioridades en asuntos tan relevantes como la inmigración irregular, la economía o el preocupante escenario social. Un olvido que ha tenido como cómplice necesario al Gobierno que preside Ángel Víctor Torres, que no ha sabido o no ha querido exigir responsabilidades en Madrid", afirmó Manuel Domínguez.

UN BALANCE "MUY NEGATIVO"

El presidente del PP canario realizó estas declaraciones en el inicio de la Junta Directiva autonómica de su partido, celebrada hoy en Santa Cruz de La Palma para abordar el cierre del curso político, evaluar el trabajo desarrollado por la nueva dirección, que cumple seis meses al frente de la organización política en las islas, y hacer una evaluación del denominado Pacto de las Flores, que según indicó, "arroja un balance muy negativo".

"Nos encontramos ante un presidente secuestrado por sus socios, un presidente que no reacciona ante los principales problemas de Canarias, que ha preferido apostar por asegurar su estabilidad antes que poner remedio a la complicada situación de las Islas. La gestión en Derechos Sociales debería avergonzar a cualquier gobierno, los datos en Dependencia son estremecedores, los indicadores de pobreza y exclusión social hace mucho tiempo que hicieron saltar las alarmas, la grave crisis migratoria que afecta a Canarias continúa entre los asuntos pendientes, al igual que la pésima defensa de las Islas ante Moncloa", comentó.

Por último, Manuel Domínguez insistió en que desde el Partido Popular seguirán "trabajando con absoluta responsabilidad y dedicación con el objetivo de construir una Canarias mejor, con oportunidades para todos, apostando decididamente por la mejor política social, que no es otra que el empleo, por emprender una reforma fiscal, por fomentar la competitividad y dinamizar el crecimiento económico".