PP de Canarias pide la comparecencia urgente de Marlaska ante el "colapso" en el control de pasaportes en Tenerife Sur

El diputado del PP de Canarias Juan Antonio Rojas - PP DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo, para que expliquen el "persistente colapso" en los controles de pasaportes del Aeropuerto de Tenerife Sur.

En concreto, desde el Grupo Parlamentario Popular se reclaman aclaraciones sobre el incumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno central, entre ellas el refuerzo de efectivos policiales y la implantación de sistemas biométricos, según ha informado el PP de Canarias en nota de prensa.

Asimismo exige conocer qué actuaciones concretas se adoptarán para garantizar un servicio "adecuado" en una infraestructura "clave" para Canarias.

Al respecto, el diputado del PP de Canarias, Juan Antonio Rojas, ha advertido de la "gravedad" de la situación. Aseguró que se está "ante un problema que afecta directamente a la principal industria del archipiélago, el turismo", por lo que consideró que "no" se puede permitir que "miles de visitantes sufran esperas interminables nada más llegar" a las islas.

El aeropuerto de Tenerife Sur, matizó Rojas, constituye una de las principales puertas de entrada del turismo internacional, advirtiendo de las consecuencias económicas que "puede acarrear el deterioro" del servicio.

Asimismo criticó que el Gobierno central lleve "meses anunciando soluciones que no se materializan", lo que consideró "evidencia falta de planificación y de compromiso" con Canarias. En este sentido, Rojas ha exigido explicaciones sobre las medidas no ejecutadas y ha reclamado un calendario "claro" de actuaciones.

"DÉFICIT ESTRUCTURAL"

Juan Antonio Rojas también ha mostrado su respaldo a la denuncia trasladada por agentes de la Policía Nacional, que han avisado de un "déficit estructural" de personal en el puesto fronterizo.

De esta forma, y según esta información, la plantilla actual es "insuficiente" para atender el aumento "constante" de pasajeros, con ratios de carga de trabajo "muy superiores a los de otros aeropuertos como Madrid-Barajas", a lo que suman vacantes "sin cubrir", agentes desplazados en comisión de servicios y un "incremento" de bajas laborales vinculadas a "lesiones y episodios de ansiedad derivados de jornadas prolongadas, sin relevo y condiciones ergonómicas inadecuadas".

Rojas subrayó que el propio personal policial "confirma que no existen condiciones mínimas" para prestar un servicio de calidad.

"Falta personal, las instalaciones presentan deficiencias y la presión operativa resulta inasumible. Esta situación afecta tanto a los trabajadores como a la seguridad y a la imagen de Canarias. El Gobierno debe actuar con urgencia y garantizar los recursos humanos y tecnológicos necesarios. Canarias no puede quedar relegada", concluyó Rojas.