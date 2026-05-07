PP canario acusa al Gobierno de llevar a Tenerife un "grave problema" de salud pública con el crucero con hantavirus

Archivo - El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri - PARTIDO POPULAR DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Canarias lamenta este jueves que el Gobierno central haya trasladado a la isla de Tenerife un "grave problema" de salud pública que estaba a más de 1.500 kilómetros de distancia del archipiélago y que pudo resolverse a través de varios países, miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que podían organizar la evacuación de los pasajeros a través de puertos y aeropuertos seguros, como es el caso de Cabo Verde.

"Evacuaron a pasajeros enfermos desde allí, pero no a pasajeros sin síntomas. Somos víctimas de una decisión política arbitraria que Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres tendrán que explicar a los canarios", indica el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri.

"Lo que nadie ha querido atender, terminará en Canarias dentro de unos días con no se sabe si más contagiados por hantavirus o no. El Gobierno de Sánchez y Torres han ofrecido a Canarias para recibir el brote, sin plenas garantías sanitarias ni de seguridad. Y sin aportar ningún informe que lo justifique", lamenta Qadri en una nota.

El portavoz popular teme las consecuencias de las decisiones del Gobierno de España para Canarias.

"Nos han convertido en el epicentro del brote de un virus hasta ahora desconocido para la mayoría de la opinión pública mundial, con una letalidad que puede alcanzar el 50%, de una forma absolutamente irresponsable e injustificada desde el punto de vista logístico. Si Cabo Verde pudo evacuar a varios enfermos, ¿por qué no evacuaron al resto del pasaje?, ¿por qué se amplía la navegación 3 o 4 días más aumentando el riesgo de contagios entre 140 personas hasta llegar a Canarias, no tiene ningún sentido", señala.

Jacob Qadri advierte de que "todas las consecuencias de esta crisis serán responsabilidad directa del Gobierno de España, que ha utilizado a Tenerife a su antojo, sin medir los efectos de una decisión tomada de forma absolutamente opaca y de espaldas al Gobierno de Canarias".

Por eso, el PP hace "directamente responsables de todas las consecuencias de esta decisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Sanidad, Mónica García y al ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, que una vez más ha traicionado y perjudicado a su tierra".

ACTUACIÓN "DESLEAL" CON CANARIAS

Según Qadri, "el Gobierno de Sánchez y Torres ha actuado de una forma absolutamente desleal con Canarias, que se ve obligada a asumir un problema ajeno por criterios que ni el Gobierno de España ni la OMS han sido capaces de explicar con claridad, actuando de forma improvisada".

En esa línea ha seguido exigiendo que "el Gobierno canario tenga acceso de forma inmediata a toda la información disponible sobre la situación médica, sanitaria y de seguridad de los pasajeros y del buque, los protocolos de evacuación de los pasajeros y de la tripulación afectada por el brote, y el informe de Sanidad Exterior que justifique su desembarco en las islas".

Qadri ha apuntado que su partido seguirá "presionando" para tratar de que Tenerife "no tenga que asumir esta crisis".

"Estamos convencidos de que este crucero de Países Bajos no debería trasladar su problema sanitario a Canarias y, en todo caso, nos oponemos frontalmente a su atraque en el puerto de Granadilla de Abona. No debería producirse nada diferente a un fondeo temporal, el mínimo tiempo posible, tal y como ha exigido el Gobierno canario. Parece que así será, pero habrá que estar atentos a los próximos días, porque ni Sánchez ni Torres ni la ministra de Sanidad son de fiar", advierte el dirigente popular.

Para el PP canario, "el Gobierno de España actúa con improvisación constante, contradicciones y medidas chapuceras, con ministerios enfrentados sobre la obligatoriedad de posibles cuarentenas, ofreciendo de forma unilateral a Canarias para recibir este barco sin dar a conocer los protocolos ni los informes sanitarios que lo justifiquen, sin aclarar cómo harán los traslados ni cómo se garantizará la seguridad del personal implicado ni de la población tinerfeña".

ALARMA SOCIAL

El vicesecretario del PP se pregunta "¿como pretenden que no se genere alarma social si el avión que tenía que aterrizar ayer en Marruecos termina en Gran Canaria con una burbuja de aislamiento rota?".

Tampoco, comenta, "la OMS ni el Ministerio de Sanidad han asegurado que cuando pisen tierra las personas que siguen a bordo lo hagan como pacientes sintomáticos, ya que todos se pueden considerar contactos estrechos por las condiciones del viaje".

De hecho, detalla que "en Amsterdam está hospitalizada, con síntomas compatibles con hantavirus, una azafata del vuelo donde viajó una de las personas fallecidas".

"Primero nos dijeron que sólo se transmitía de roedores a humanos y que el contagio de humano a humano era sólo por contacto muy estrecho. Si se confirma que esta azafata se contagió durante un vuelo, ¿cómo vamos a sacar de Canarias con garantías de seguridad a más de 140 potenciales afectados?, ¿a qué riesgo nos enfrentamos realmente?", plantea Qadri.

Otra de las preocupaciones del PP de Canarias es la posibilidad que tener que atender a potenciales enfermos.

"El Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, está preparando una unidad de aislamiento, pero en el barco viajan unas 140 personas, así que si es necesario atender a más de una persona, no tendremos más camas de aislamiento disponibles", comenta.

Qadri apunta también que "el Gobierno de España ha dado muestras de caos absoluto, contradicciones y decisiones arbitrarias, por eso el PP ya ha registrado la solicitud de comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que informe al Congreso sobre la crisis del hantavirus que han traído a Canarias".