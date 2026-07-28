PP canario desconfía de los acuerdos de financiación entre las islas y el Estado

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, cree que "el Gobierno de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres volverá a incumplir sus compromisos de financiación con Canarias porque, sencillamente, es lo que han hecho hasta ahora".

Enseñat recuerda en una nota que la propuesta de financiación autonómica que los socialistas "vendieron hace unos meses como magnífica para Canarias incluye ahora numerosos mecanismos complementarios que no están dentro del sistema de financiación autonómica así que está claro que tan maravillosa no era".

El diputado popular admite que la última propuesta, pactada este lunes en el archipiélago, ha recogido, vía mecanismos complementarios no consolidados, algunas de las mejoras que solicitó la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, "pero no están garantizadas en el nuevo sistema de financiación".

Por eso, indica, "sigue siendo claramente insuficiente y se tendría que haber seguido negociando para aclarar aspectos que pueden afectar a Canarias a largo plazo, pero no gobernamos solos".

Los populares canarios aclaran que no se oponen al acuerdo "aunque no sea suficiente" pero entienden que hay aún "muchos interrogantes por resolver".

"El PP estará siempre en la defensa de los intereses de los canarios, no en los cálculos partidistas e interesados que salen del búnker de Ferraz", advierte Enseñat.

El diputado popular ha sido especialmente contundente al señalar lo que, a su juicio, se esconde detrás de la propuesta: "El PSOE solo tiene dos objetivos con este acuerdo, intentar romper el pacto de Gobierno en Canarias, por enésima vez, y fabricarse una excusa para incumplir sus propios compromisos, y no va a conseguir ni lo uno ni lo otro, se van a quedar con las ganas".

En esa línea ha recordado que la desconfianza del PP no se basa en sospechas, sino en hechos.

MENORES CON DERECHO A ASILO Y LA PALMA

"Cuando decimos que el Gobierno de Sánchez y Torres incumple con Canarias, hablamos de hechos probados. ¿Ya hemos olvidado lo que ocurrió con el Tribunal Supremo en la crisis de los menores con derecho a asilo? Hicieron falta varios ultimátum del Supremo para que el Gobierno de España abandonara la desobediencia y atendiera por fin a unos menores que eran, y son, competencia del Estado. El propio tribunal llegó a calificar el ritmo del Gobierno de manifiestamente inadmisible", ha indicado.

Y el de los menores no ha sido el único "incumplimiento socialista", ha recordado el diputado, pues "La Palma sigue esperando a que el Gobierno de España cumpla los compromisos que asumió con la isla".

A su juicio, "ese es el historial real del PSOE con Canarias, y por eso hoy no nos fiamos de sus promesas, sus fotos, sus sonrisas y sus apretones de manos".

Según Enseñat, "el PP no funciona como el PSOE, nosotros entendemos las especificidades de Canarias, nosotros no usamos esta tierra como moneda de cambio, esa es la diferencia, los socialistas pensaban que entraríamos al trapo y que nos íbamos a oponer frontalmente, pero el PP no toma decisiones en función de la estrategia personal de su líder, como hace el PSOE, sino atendiendo a las necesidades reales de cada territorio".

Por ello pronostica que "el Gobierno de Sánchez y Torres volverá a incumplir sus compromisos" si bien no van a "servirles en bandeja la excusa para hacerlo".