El PP enmendará a la totalidad el proyecto de presupuestos de 2026 de Las Palmas de Gran Canaria por ser recaudador

La portavoz del PP de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - PP DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha presentado este viernes la enmienda a la totalidad de devolución registrada por su grupo político al proyecto de presupuesto 2026 al entender que "no" responde ni a los objetivos que el propio gobierno municipal fijó en su Programa 2023-2027 ni a las prioridades "reales" de los vecinos, además de considerarlo recaudador.

Para Delgado el proyecto de presupuestos "llega tarde, empieza mal y confirma un patrón ya conocido" como es el de "más capacidad para recaudar" y "menos" para ejecutar y transformar la ciudad, según ha informado el PP en nota de prensa.

El calendario municipal fijaba la aprobación por junta de gobierno el 28 de octubre de 2025, sin embargo señala que el proyecto se aprobó el 27 de enero de 2026, "tres meses después, con el riesgo añadido de que la entrada en vigor real se produzca, como mínimo en marzo".

Esto, apuntó, implicará que se perderá un "trimestre clave para licitar, contratar y ejecutar", todo ello atendiendo, dijo, en que este presupuesto será "el último completo con margen real de este mandato", con el PSOE al frente de la Alcaldía, criticando así la "improvisación" y los "fallos formales" en la tramitación por parte del equipo de gobierno.

"No sirve de nada anunciar cifras récord si luego no se convierten en obras, servicios y mejoras tangibles en los barrios", apuntilló para agregar que el presupuesto municipal vuelve a crecer, ya que pasa de unos 520 a 558 millones y el consolidado de 718 a 763 millones, sin embargo desde el PP se consideró que lo hace "en la dirección equivocada" porque son unas "cuentas de récord" en ingresos y recaudación pero con "menos inversión, menos financiación externa y más coste para los vecinos por la mala gestión".

Jimena Delgado incidió en la "vocación recaudatoria" de los presupuestos de 2026, ya que matizó que los ingresos crecen un 7,28%, mientras impuestos y tasas aumentan un 14,92% (de 259,4 a 298,2 millones de euros) y los rendimientos de depósitos suben un 26,04% hasta 18,15 millones, "gracias a un saldo medio de tesorería superior a 815 millones. Para recaudar, el gobierno municipal sí demuestra eficacia; para ejecutar, transformar y mejorar la ciudad, no", reprochó.

Como "símbolo" de la recaudación, expuso la tasa de recogida de basura, que pasa de 1,35 a 32,14 millones de euros (+2.275%). En este sentido, Delgado ha recordado que el Partido Popular ha presentado un recurso contencioso-administrativo y está pendiente de resolución.

Otra de las cuestiones que cita el PP es el "retroceso especialmente grave" que se produce en la captación de financiación finalista para inversiones, ya que las transferencias de capital caen de 32,37 a 18,09 millones (-44,11%), con "desplomes destacados" del Cabildo de Gran Canaria (-82,38%) y de los fondos Next (-59,93%), lo que calificó como una "pérdida de oportunidades sin precedentes".

Por esta y otras cuestiones, el Grupo Municipal Popular solicitará al pleno la devolución del proyecto y su reformulación como un presupuesto "útil y transformador", al tiempo que solicitó "corregir sus deficiencias de gestión y dejar de hacer caja mientras la ciudad ve retroceder sus servicios básicos".