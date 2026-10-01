El PP lleva al Parlamento un 'plan de choque' con más medios para blindar la ruta migratoria hacia Canarias

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por C - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular defenderá una Proposición No de Ley (PNL) ante el Pleno de la Cámara en la que plantea el desarrollo de un plan que permita blindar con más medios y seguridad la 'ruta atlántica' de la inmigración.

La portavoz, Luz Reverón, ha señalado en rueda de prensa que la iniciativa se compone de seis medidas entre las que se encuentran reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados al control de las fronteras exteriores, incrementar la cooperación con los países de origen para prevenir las salidas irregulares y combatir las mafias y reforzar los recursos de Salvamento Marítimo.

Los populares solicitan también mejorar la capacidad de los dispositivos estatales de acogida y traslado de migrantes, mejora y agilizar los mecanismos de retorno y que haya recursos económicos estatales suficientes para afrontar los costes extraordinarios que genera la presión migratoria que sufre el archipiélago.

Reverón ha indicado que el PP defiende una política migratoria "integral" que implica un control efectivo de las fronteras, cooperación internacional, lucha contra las mafias, procedimientos legales eficaces, capacidad de acogida y una respuesta humanitaria adecuada.

"Quiero dejarlo bien claro, proteger las fronteras también puede proteger los derechos de las personas, no son incompatibles, por mucho que el PSOE intente llevarnos a esa disyuntiva, las administraciones tienen que cumplir con la ley y tienen que proteger la vida de las personas y por supuesto también tienen que disponer de los medios necesarios para poder atender a toda esa crisis que tenemos en Canarias", ha indicado.

Así, ha reclamado al Gobierno central "más resultados, menos soluciones provisionales y más medios efectivos, menos excusas y más responsabilidad" y que "deje de mirar para otro lado y que asuma de una vez por todas las responsabilidades que le corresponden".

La portavoz popular ha insistido en que "Pedro Sánchez no está haciendo absolutamente nada" mientras Canarias afronta "en solitario" la realidad migratoria.

"No tenemos ni respuesta estatal y tampoco estamos teniendo una respuesta europea a las alturas de las circunstancias y somos una comunidad autónoma situada en una de las rutas migratorias más peligrosas que tiene hacia Europa nuestro océano", ha señalado.