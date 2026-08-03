El PP de Las Palmas de Gran Canaria califica de "desastre" la coordinación institucional por las obras del Guiniguada

Archivo - Viaducto del Guiniguada - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha calificado este lunes de "desastre" la planificación y la "absoluta falta" de coordinación entre el equipo de gobierno municipal y el Cabildo de Gran Canaria ante el cierre de la GC-3 por las obras en el viaducto del Guiniguada.

Delgado ha criticado que, desde el comienzo del cierre, se ha desviado el tráfico de una carretera por la que circulan diariamente unos "130.000 vehículos", hacia la Avenida Marítima, los túneles de Julio Luengo y la red viaria de la capital, mientras el dispositivo municipal "se ha limitado a apenas unos pocos policías locales y agentes de movilidad", según ha informado el PP capitalino en nota de prensa.

El resultado, subraya, "era previsible", con "kilómetros de retenciones, conductores atrapados y un colapso total" de los principales accesos a Las Palmas de Gran Canaria.

Según Delgado, aproximadamente desde las 10.00 horas de este domingo "ya se registraba un colapso generalizado en la Avenida Marítima, los túneles de Julio Luengo y las conexiones con el norte de la isla", situación que, matizó, se ha vuelto a repetir durante la mañana de este lunes.

"Ni siquiera fueron capaces de garantizar una circulación mínimamente ordenada un domingo del mes de agosto. Era evidente que hoy, con la vuelta a la actividad laboral, el problema iba a agravarse. No estamos ante un contratiempo inesperado, sino ante la consecuencia directa de la improvisación y la incompetencia de dos administraciones que conocían el cierre con suficiente antelación", apuntilló.

La portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha puntualizado que "no cuestiona la necesidad de ejecutar los trabajos de conservación en la GC-3 ni que se hayan programado durante el verano, una época en la que habitualmente disminuye parte" del tráfico, ya que son obras "necesarias y hacerlas en agosto puede ser razonable", pero ha considerado "intolerable" cerrar una de las principales arterias de la isla sin un dispositivo de tráfico "acorde con la magnitud del cierre".

Subraya que es "especialmente grave" que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el vicepresidente del Cabildo grancanario y consejero de Obras Públicas sean del mismo partido "y, pese a ello, hayan sido incapaces de sentarse, anticipar los problemas y coordinar una respuesta conjunta".

Para el PP el dispositivo debía contemplar un "refuerzo extraordinario" de la Policía Local, así como de los agentes de movilidad, "presencia permanente en los puntos críticos, coordinación semafórica, seguimiento en tiempo real, información continua y medidas específicas" para garantizar la circulación del transporte público y de los servicios de emergencia.