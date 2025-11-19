El PP pedirá la reapertura de la comisión por el 'caso Mascarillas' en el Parlamento para que comparezca de nuevo Torres

Archivo - Luz Reverón, Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, diputados del PP que participarán en la comisión de investigación sobre los casos 'Mascarillas' - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias ha anunciado este miércoles que solicitará la repertura de la comisión de investigación por el 'caso Mascarillas' y, en consecuencia, volverán a pedir la comparecencia en ella del expresidente, y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, después de la "gran cantidad de información comprometedora" y "grave" que revela el último informe de la UCO sobre su "papel principal" en la introducción de la trama corrupta en las islas.

"Hay muchas cuestiones que tiene que aclarar, y muchas respuestas que él tiene que dar a los canarios y las canarias", ha señalado el diputado Fernando Enseñat en una rueda de prensa en el Parlamento. La petición se suma así a la reprobación que ha solicitado al ministro de Política Territorial el PP a nivel nacional.

Enseñat ha advertido que los canarios "tienen derecho" a conocer "toda la verdad" sobre el pago de 17 millones de euros de dinero público a una "trama surgida al amparo del Partido Socialista, y que, además, encontró en Canarias a un presidente más dispuesto a colaborar con esos contratos millonarios".

"COMPORTAMIENTO IMPROPIO" DE UN PRESIDENTE

En relación al nuevo informe de la UCO, Enseñat ha advertido como visibiliza el que fue "un comportamiento impropio y escandaloso" para un presidente de Canarias, ofreciendo nuevas pruebas de "su cercanía" con la trama de Koldo, Ábalos y Aldama, "en lo más duro de la pandemia". "El señor Torres lleva escondiéndose detrás de un relato sobre lo que no dice el informe de la UCO, pero no habla de lo que sí dice, y es su participación, su colaboración con una trama presuntamente corrupta que cobró de su gobierno 17 millones de euros", ha añadido.

Denuncia el PP que, además, en esa presunta "cercanía" de Torres con la trama del 'caso Mascarillas', que quedaría reflejada en el último informe de la UCO, Torres no solo "no protege el interés y la salud de los canarios, sino que además presiona a funcionarios para que cobre la trama". De este modo, añaden, el ministro deberá explicar "por qué, en lo más duro de la pandemia, su prioridad era que la trama cerrara negocios, incluso arreglando y modificando contratos".

"Cuando más sabemos, cuanto más se descubre, cada vez huele peor la actuación del señor Torres en este escándalo sin precedentes en la historia de Canarias".

Por su parte, la diputada popular Jennifer Curbelo, ha recordado cuando Torres, en su declaración en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, en junio de 2024, dijo que "nunca nadie del Ministerio de Transportes le requirió para contratar ninguna empresa"; sin embargo, ahora se han conocido "mensajes directos intercambiados entre Torres y Koldo, en los que se hacían llegar propuestas concretas de empresas que terminaron siendo adjudicatarias millonarias, sin dejar al margen las muchas gestiones directas y personales que hizo el señor Torres para pagar a 'Soluciones de gestión'", vinculada a la trama.

"Ángel Víctor Torres falta la verdad, de nuevo, en junio de 2024, cuando le preguntan en comisión por los contactos que habría mantenido con Koldo, sosteniendo su carácter meramente institucional, pero muy institucional no es que un presidente diga que va a 'levantar para el aire' a una funcionaria si no paga su factura, y que un asesor le diga a un presidente que se 'dejará violar por él' o que lo tendrá 'para lo que le salga de los cojones'", ha señalado la diputada.

De este modo, ha continuado, ahora el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias deberá explicar de nuevo "por qué falta la verdad cuando dice que no participó en el proceso de contratación de ninguna de las empresas", mientras se conoce que "se reunía en este Parlamento con empresarios, les pedía documentación y estas personas terminaban con contratos millonarios".