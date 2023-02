El PP urge a buscar soluciones ante la saturación "insostenible" de la Atención Primaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en materia sanitaria del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, considera que la saturación de la Atención Primaria es "insostenible", por lo que urgirá al consejero de Sanidad a buscar soluciones con el fin de mejorar la atención que reciben los pacientes.

Por esta razón, Miguel Ángel Ponce preguntará al responsable del área por las acciones previstas por su departamento para reducir el excesivo retraso en la obtención de una cita en Atención Primaria, "toda vez que un canario tarda de media 10 días para ser atendido en un centro de salud, lo que nos sitúa como la tercera comunidad con mayor demora media", explicó.

Según el diputado popular, "la saturación que sufrió la Atención Primaria durante las distintas oleadas de la pandemia de coronavirus parece haberse cronificado y los médicos de familia canarios siguen soportando una presión asistencial intolerable, con sobrecargas de trabajo que dificultan el trabajo de los médicos de familia y que, por ende, repercute en la atención que reciben los pacientes".

En este sentido, Miguel Ángel Ponce aseguró que a pesar de contar "con más recursos que nunca, la situación no ha mejorado, por lo que es más que evidente que existe un problema de gestión". "El plan para reforzar la Atención Primaria que nos ha estado vendiendo el Gobierno no está resolviendo los problemas y de no tomar medidas terminará siendo otro fracaso como el Plan Aborda, destinado a acabar con las listas de espera", apostilló.

Para el diputado popular, "estamos ante un grave problema porque si la puerta de entrada a la Sanidad no funciona correctamente, el sistema en su conjunto se viene abajo tal y como está ocurriendo actualmente, porque al final los pacientes terminan sobreutilizando las Urgencias, que es una de las causas por las que el colapso en este servicio también ha dejado de ser excepcional para convertirse en una constante".

Por todas estas razones, Ponce sigue insistiendo en la necesidad de "rescatar" la Sanidad en Canarias y volverá a ofrecer algunas de las 64 medidas que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa para mejorarla, "y que este Gobierno ha ignorado por puro sectarismo político".

"Seguiremos reclamando un gran pacto por la sanidad canaria, más necesario que nunca, con el objetivo de recuperar y actualizar nuestro modelo sanitario y su gestión", recalcó el diputado popular, quién concluyó afirmando que "nuestra sanidad está deteriorada y no se ha adaptado y actualizado a la cronicidad y a los problemas sociosanitarios, por lo que precisa de cambios de gran calado si de verdad queremos que los canarios tengan la atención que merecen".