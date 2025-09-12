Pradales visita el buque de Open Arms en Tenerife y exige al Estado un plan para gestionar la inmigración sin "parches"

BILBAO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este viernes el buque de Open Arms que está estos meses radicado en la isla de Tenerife y ha aprovechado para solicitar al Gobierno central un plan integral para gestionar la inmigración porque "no basta con parches y buena voluntad" para abordar un fenómeno "de enorme magnitud y complejidad".

En el marco de la visita institucional a Canarias que está realizando, el presidente vasco se ha reunido, a primera hora de este viernes, con ONG de Euskadi y Canarias en el marco de la jornada 'Fronteras Norte y Sur: fortaleciendo respuestas ante los retos migratorios', celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, junto a su presidente, Fernando Clavijo.

El encuentro, según ha explicado el Gobierno Vasco, ha servido para conocer de primera mano la realidad que afrontan cada día las ONG que atienden desde hace años la llegada de migrantes a las costas de Canarias, provenientes de distintos países de África y, a su vez, para que los organismos que trabajan en las islas "hayan escuchado la situación que se vive en Euskadi por la llegada de migrantes hasta la muga en Irún".

Tras la reunión, el lehendakari se ha desplazado con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, a un centro de menores de la capital tinerfeña donde ha comprobado "cómo se trabaja para atender a una de las partes más vulnerables de la migración", los menores no acompañados.

Este centro, abierto en diciembre de 2023 para atender a 80 personas, ha sobrepasado ya la cifra de 120 ocupantes mayores de 12 años provenientes principalmente de países subsaharianos.

En su visita al barco de Open Arms ha destacado que le recuerda que cuando se ponen los derechos humanos "en el centro" se pueden "salvar vidas", pero también recuerda que "miles de personas pierden la suya en el mar tratando de llegar a Europa".

Pradales ha insistido en la necesidad de afrontar la realidad migratoria "con responsabilidad" y con planes integrales.

"La migración no se resuelve con discursos buenistas ni con simplificaciones populistas. No podemos mirar hacia otro lado, ni permitir que las posiciones más extremistas marquen la agenda. Lo responsable es mirar la realidad de frente, remangarse y ponerse a trabajar", ha apelado.

En esta línea, ha subrayado que Euskadi y Canarias refuerzan su alianza y seguirán exigiendo al Estado un plan estructural de gestión migratoria.

Finalmente, el presidente vasco ha apelado a "quienes critican la labor de Open Arms" a "venir aquí y poner cara y ojos al drama que se está viviendo".