Los precios industriales en Canarias crecen un 8,9% en octubre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Canarias han experimentado un incremento del 8,9% en octubre en relación al mismo mes de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al dato mensual, la inflación industrial también creció en el archipiélago, y lo hizo un 6%, mientras que la variación en lo que va de año se situó en un -11%.

En concreto, respecto al año anterior los precios que experimentaron un mayor aumento fue la energía, que aumentó un 9,8%, mientras que los bienes de consumo se incrementaron un 3% --los bienes de consumo duradero (+2,5%) y los bienes de consumo no duradero (+3%)--, los bienes de equipo suben 2,4% y los bienes intermedios un 1%.

En el conjunto nacional, los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.