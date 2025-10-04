Los Premios al Deporte Canario 2025 alzan el compromiso y la labor de once personalidades y entidades de las islas - CONSEJERÍA DE DEPORTES

La gala de entrega de galardones tuvo lugar este viernes, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha entregado este viernes los Premios al Deporte Canario 2025, con los que el Ejecutivo autonómico ha querido reconocido a once deportistas, personalidades, equipos y organizaciones deportivas por su labor o trayectoria.

El acto estuvo presidido por el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, en las instalaciones del TEA Espacio de la Artes de Santa Cruz de Tenerife, y también contó con la presencia del consejero del área, Poli Suárez, y la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, según ha informado el departamento regional en una nota.

De este modo, en las siete categorías destinadas a deportes convencionales han sido premiados el rider grancanario Armide Soliveres, en la categoría individual; el Club Voleibol Heidelberg Volkswagen, como mejor equipo; la regatista tinerfeña Marta Mansito, como mejor deportista promesa del año, y el campeón mundial de duatlón paralímpico, Carmelo Pérez, como mejor deportista adaptado.

Marta Mangué fue reconocida como mejor deportista femenina, la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, por su labor en la promoción y difusión del deporte en las islas, así como el periodista deportivo, Domingo Álvarez, a título póstumo, y la tenista Carla Suárez, ambos con el premio honorífico.

Las tres distinciones que reconocen la labor en la promoción y difusión de los deportes y juegos tradicionales han recaído en la figura del médico Antonio Ramos Gordillo, premio Pedro Molina, por su labor creadora, de difusión, conocimiento, estudio o docencia de los deportes vernáculos, y Manuel Jesús García Fuentes, por su labor de difusión, crecimiento o mejora de estas modalidades deportivas.

También fue reconocida la Pila de Garrote Ichasagua, premio a la igualdad en reconocimiento a su labor pionera en la inclusión de mujeres y personas con discapacidad en la lucha del garrote.

LA GALA DE PREMIOS

Durante la gala, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha destacado cómo "estos premios no solo reconocen el esfuerzo, la constancia y los éxitos", sino que también representan "el orgullo de toda Canarias" hacia sus deportistas.

"Cada historia premiada es un ejemplo de superación y compromiso que inspira a las nuevas generaciones y fortalece los valores que queremos para nuestra sociedad", ha señalado Domínguez, quién añadió que "el deporte nos une como pueblo, nos identifica y nos proyecta al exterior, y este reconocimiento es también un agradecimiento colectivo por lo que aportan al conjunto de las islas".

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha afirmado que "esta gala demuestra que el deporte canario es presente y futuro". Así, ha continuado, detrás de cada premio hay "años de esfuerzo, de entrenamientos y de sacrificio personal y familiar, pero también hay ilusión, sueños cumplidos y un legado que trasciende lo deportivo".

Suárez ha indicado que el compromiso del Ejecutivo canario será el de "seguir apoyando a los clubes, federaciones y deportistas para que tengan las condiciones que merecen", ya que, ha dicho, "creemos en el deporte no solo como competición, sino como motor educativo, social y de igualdad en toda Canarias".

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha advertido que "el deporte es mucho más que una competición", porque también "es disciplina, constancia, compromiso y un motor de transformación social". Dávila ha felicitado "a todas las personas premiadas, muy especialmente a quienes trabajan por la igualdad y la inclusión", precisamente por ser "un ejemplo vivo para las nuevas generaciones".

La gala tuvo un marcado componente artístico y audiovisual, y fue aderezada por la estética de la leyenda de la Luz de Mafasca, que inspira los premios. El inicio estuvo protagonizado por una obertura a cargo de 'Vértice Acrobacias' y el cuerpo de baile 'En Paralelo', quienes llenaron de color y dinamismo el escenario del TEA.

A continuación, se dio paso a los veteranos periodistas Paloma del Río y Manoj Daswani, quienes asumieron la conducción de la ceremonia, aportando cercanía y rigor en la presentación de cada categoría.

Entre la entrega de los galardones se proyectaron piezas audiovisuales que repasaron la fuerza y la diversidad del deporte canario. El broche final lo puso el cantante tinerfeño St. Pedro.