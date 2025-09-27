Los Premios al Deporte Canario 2025 rendirán tributo al periodista tinerfeño Domingo Álvarez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios al Deporte Canario rendirán tributo a Domingo Álvarez. El periodista tinerfeño, fallecido en abril de este año, recibirá este reconocimiento tras haber marcado una época en la delegación canaria de Radio Nacional de España, convirtiéndose "en un referente del periodismo deportivo" en el archipiélago.

La ceremonia tendrá lugar el próximo viernes, 3 de octubre, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña. De forma excepcional, en esta edición, la mención honorífica será compartida con la tenista grancanaria Carla Suárez, y ambos recibirán el galardón sucediendo al tinerfeño Sergio Rodríguez, leyenda del baloncesto español, según ha avanzado la Consejería en una nota.

Domingo Jesús Álvarez Febles nació en Santa Cruz de Tenerife el 21 de junio de 1964 y falleció el pasado mes de abril. Su trayectoria profesional empezó en la década de los ochenta en Radio Juventud de Canarias y, desde entonces, pasó por radio y televisión, convirtiéndose en narrador de referencia para múltiples eventos nacionales e internacionales.

Fue jefe de deportes en Radio Cadena y en RNE, director de RNE Canarias (2009-2012) y director territorial de Radio Televisión Española (RTVE) en Canarias (2014-2022). Además, participó en la cobertura de seis Juegos Olímpicos, varias Copas del Mundo de baloncesto y fútbol, Eurobasket, entre otras grandes citas deportivas.

Además de su labor en radio y televisión, Álvarez recibió reconocimientos como la Insignia de Oro de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, el premio nacional Juego Limpio y distinciones de instituciones locales por su proyección profesional. En su memoria, el Estudio 1 de RNE en Santa Cruz de Tenerife lleva su nombre, perpetuando su presencia en la radio que tanto amó.

Sobre este reconocimiento, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha señalado cómo "Domingo fue la voz que acompañó a Canarias en momentos épicos del deporte", de forma que "su compromiso con la verdad informativa, así como su cercanía con oyentes y deportistas lo convirtieron en un referente que permanecerá vivo en nuestra memoria".

Aunque su voz ya no suene en las ondas, relata el Ejecutivo regional, Domingo "sigue presente en cada retransmisión, en cada casa que encendió la radio para seguir un partido, en cada gesto que procuraba contar la emoción". Así, esta mención es el reconocimiento a una vida dedicada al periodismo "con honestidad, ecuanimidad y pasión". El galardón honorífico lo recogerá su esposa, Rocío Celis.